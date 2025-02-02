Госсекретарь Трампа – Панаме: Примем меры, если не изменится ситуация с влиянием КНР
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил властям Панамы, что Штатам "придется принять меры", если не изменится нынешняя ситуация с китайским контролем над Панамским каналом. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Темми Брюс.
Рубио встретился в столице Панама-Сити с президентом страны Хосе Раулем Мулино и министром иностранных дел Хавьером Мартинезом-Ачей для обсуждения "критических региональных и глобальных проблем".
Госсекретарь сообщил панамским должностным лицам, что президент США Дональд Трамп принял предварительное решение о том, что действующая ситуация с влиянием и контролем Коммунистической партии Китая над территорией Панамского канала представляет угрозу для этого объекта и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала, заключенного между США и Панамой в 1977 году.
Американский чиновник "четко дал понять", что этот статус-кво неприемлем, и если не произойдет немедленных изменений, то США "придется принять необходимые меры для защиты своих прав согласно Договору".
- Панамский канал очень важен для экономики Панамы (3,1% ВВП) и глобальной торговли (2,5%). Это важный маршрут поставки LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.
- 21 января, на фоне угроз Трампа, власти Панамы начали аудит связанной с Китаем компании Panama Ports Co., которая контролирует два порта, прилегающие к Панамскому каналу.