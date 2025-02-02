Держсекретар Трампа – Панамі: США доведеться вжити заходів, якщо не зміниться ситуація з впливом КНР

Рубіо "чітко дав зрозуміти", що статус-кво з китайським впливом і контролем над каналом є неприйнятним

Марко Рубіо (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив владі Панами, що Штатам "доведеться вжити заходів", якщо не зміниться нинішня ситуація з китайським контролем над Панамським каналом. Про це повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс

Рубіо зустрівся у столиці Панама-Сіті з президентом країни Хосе Раулем Муліно та міністром закордонних справ Хав'єром Мартінезом-Ачею для обговорення "критичних регіональних та глобальних проблем".

Держсекретар повідомив панамським посадовцям, що президент США Дональд Трамп ухвалив попереднє рішення про те, що чинна ситуація з впливом і контролем Комуністичної партії Китаю над територією Панамського каналу становить загрозу для цього об'єкту та є порушенням Договору про постійний нейтралітет та експлуатацію каналу, укладеного між США та Панамою у 1977 році.

Американський чиновник "чітко дав зрозуміти", що цей статус-кво є неприйнятним, і якщо не відбудеться негайних змін, то США "доведеться вжити необхідних заходів для захисту своїх прав згідно з Договором".