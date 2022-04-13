Харьковская область. ВСУ держат позиции, от обстрелов России погибли семеро гражданских

В течение суток российские войска нанесли более 50 ударов по Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 22 человека, семеро – погибли. Кроме того, в больнице скончался двухлетний мальчик, получивший ранения несколько дней назад, сообщил председатель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

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"Россияне продолжают терроризировать мирное население. Враг действует жалкими методами, терроризируя гражданских", – заявил он.

Синегубов сказал, что на фронте Вооруженные силы удерживают позиции.

"Имеем успехи по Роганскому, Дергачевскому направлениям. По Изюмскому – наши ВСУ постоянно ведут бои, чтобы не пропустить врага в Донецкую и Луганскую области... Оснований для эвакуации в Харькове нет. Поверьте, наши ВСУ ежедневно уничтожают много техники и живой силы россиян, верьте нашим защитникам и сохраняйте спокойствие", – сообщил он.

По данным Генерального штаба, российские войска продолжают частично блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков, а на временно оккупированных территориях уже формируют "народную милицию".

Андрей Водяный

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