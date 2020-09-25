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Холодильники, книги и новая прическа. Малюська анонсировал изменения в правилах СИЗО

25.09.2020, 15:43
Холодильники, книги и новая прическа. Малюська анонсировал изменения в правилах СИЗО - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Нововведения должны будут облегчить жизнь заключенным и их адвокатам

Министр юстиции Денис Малюська рассказал в Facebook об изменениях в правилах работы СИЗО и тюрем. По его словам, отдельные нововведения были утверждены во исполнение решений Европейского суда по правам человека.

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Что нового появится в следственных изоляторах и местах исполнения наказания:

  1. В камерах СИЗО появятся холодильники (установленные не за счет госбюджета).
  2. В прогулочных двориках установят принадлежности для занятия спортом, помимо перекладин и брусьев.
  3. Адвокаты получат возможность работать с ноутбуками и портативными принтерами.
  4. Женщинам разрешат брать с собой украшения, кроме ювелирных.
  5. Попавшие в дисциплинарный изолятор или карцер смогут взять с собой книги.
  6. Мужчинам разрешат носить более "либеральную" прическу — допустимая длина волос теперь будет составлять до 5 см.

Официальный текст приказа появится через несколько дней, отметил министр. В нем, помимо перечисленных выше пунктов, будет и "куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле совсем не мелочи".

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Дарья Мостовая
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