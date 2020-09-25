Холодильники, книги и новая прическа. Малюська анонсировал изменения в правилах СИЗО
25.09.2020, 15:43
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)
Нововведения должны будут облегчить жизнь заключенным и их адвокатам
Министр юстиции Денис Малюська рассказал в Facebook об изменениях в правилах работы СИЗО и тюрем. По его словам, отдельные нововведения были утверждены во исполнение решений Европейского суда по правам человека.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Что нового появится в следственных изоляторах и местах исполнения наказания:
- В камерах СИЗО появятся холодильники (установленные не за счет госбюджета).
- В прогулочных двориках установят принадлежности для занятия спортом, помимо перекладин и брусьев.
- Адвокаты получат возможность работать с ноутбуками и портативными принтерами.
- Женщинам разрешат брать с собой украшения, кроме ювелирных.
- Попавшие в дисциплинарный изолятор или карцер смогут взять с собой книги.
- Мужчинам разрешат носить более "либеральную" прическу — допустимая длина волос теперь будет составлять до 5 см.
Официальный текст приказа появится через несколько дней, отметил министр. В нем, помимо перечисленных выше пунктов, будет и "куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле совсем не мелочи".
- 24 июля глава Минюста рассказал о подарочных сертификатах для платных камер СИЗО, подчеркнув, что это не шутка.
Читайте также: Малюська анонсировал распродажу тюрем и пошутил о гигантских центрах БДСМ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии