Холодильники, книги и новая прическа. Малюська анонсировал изменения в правилах СИЗО

Нововведения должны будут облегчить жизнь заключенным и их адвокатам

Министр юстиции Денис Малюська рассказал в Facebook об изменениях в правилах работы СИЗО и тюрем. По его словам, отдельные нововведения были утверждены во исполнение решений Европейского суда по правам человека.

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Что нового появится в следственных изоляторах и местах исполнения наказания:

В камерах СИЗО появятся холодильники (установленные не за счет госбюджета). В прогулочных двориках установят принадлежности для занятия спортом, помимо перекладин и брусьев. Адвокаты получат возможность работать с ноутбуками и портативными принтерами. Женщинам разрешат брать с собой украшения, кроме ювелирных. Попавшие в дисциплинарный изолятор или карцер смогут взять с собой книги. Мужчинам разрешат носить более "либеральную" прическу — допустимая длина волос теперь будет составлять до 5 см.

Официальный текст приказа появится через несколько дней, отметил министр. В нем, помимо перечисленных выше пунктов, будет и "куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле совсем не мелочи".

24 июля глава Минюста рассказал о подарочных сертификатах для платных камер СИЗО, подчеркнув, что это не шутка.

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Дарья Мостовая

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