Малюська анонсировал распродажу тюрем и пошутил о гигантских центрах БДСМ
По словам главы Минюста, замороженные тюрьмы могут быть интересны инвесторам как земля, к которой уже подведены инженерные коммуникации
Министерство юстиции анонсировало распродажу замороженных тюрем. Об этом сообщил в Facebook глава министерства Денис Малюська.
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"Если кто-то представил, что на наши аукционы придут инвесторы и создадут сеть тюрем ЦРУ, или гигантских центров БДСМ, то вынужден вас разочаровать, вряд ли мы наткнемся на такую экзотику. Не с нашим везением", - пошутил министр.
По словам Малюськи, "великая распродажа тюрем" будет состоять из нескольких этапов:
1) продажа замороженных тюрем, которые не используются, и министерство только тратит деньги на их охрану;
2) оптимизация сети действующих тюрем, освобождение, заморозка и продажа еще около десяти тюрем;
3) выбор городов, в которых СИЗО будут выведены из центра в промзону или за городскую черту;
4) постройка новых и современных СИЗО на окраинах;
5) продажа старых СИЗО в центральных частях городов;
6) повторение шагов 4-5, пока не будет создана полностью новая сеть современных СИЗО;
7) строительство/реконструкция учреждений исполнения наказаний.
Малюська отметил, что ключевая ценность тюрем для инвесторов - большие земельные участки с подведенными инженерными сетями, где можно строить заводы, жилые комплексы, ТРЦ и так далее.
Министр пообещал, что в ближайшие недели будут презентованы первые лоты, потенциальным покупателям обеспечат возможность их осмотра. Про даты аукционов будет сообщено отдельно.
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