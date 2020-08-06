Малюська анонсировал распродажу тюрем и пошутил о гигантских центрах БДСМ

По словам главы Минюста, замороженные тюрьмы могут быть интересны инвесторам как земля, к которой уже подведены инженерные коммуникации

Министерство юстиции анонсировало распродажу замороженных тюрем. Об этом сообщил в Facebook глава министерства Денис Малюська.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если кто-то представил, что на наши аукционы придут инвесторы и создадут сеть тюрем ЦРУ, или гигантских центров БДСМ, то вынужден вас разочаровать, вряд ли мы наткнемся на такую экзотику. Не с нашим везением", - пошутил министр.

По словам Малюськи, "великая распродажа тюрем" будет состоять из нескольких этапов:

1) продажа замороженных тюрем, которые не используются, и министерство только тратит деньги на их охрану;

2) оптимизация сети действующих тюрем, освобождение, заморозка и продажа еще около десяти тюрем;

3) выбор городов, в которых СИЗО будут выведены из центра в промзону или за городскую черту;

4) постройка новых и современных СИЗО на окраинах;

5) продажа старых СИЗО в центральных частях городов;

6) повторение шагов 4-5, пока не будет создана полностью новая сеть современных СИЗО;

7) строительство/реконструкция учреждений исполнения наказаний.

Малюська отметил, что ключевая ценность тюрем для инвесторов - большие земельные участки с подведенными инженерными сетями, где можно строить заводы, жилые комплексы, ТРЦ и так далее.

Министр пообещал, что в ближайшие недели будут презентованы первые лоты, потенциальным покупателям обеспечат возможность их осмотра. Про даты аукционов будет сообщено отдельно.

Читайте также: Малюська показал, как отремонтировали бесплатные камеры в СИЗО за счет платных

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.