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Из-под завалов обстрелянной Россией пятиэтажки в Часовом Яре извлекли тела 30 погибших

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 18:33
Из-под завалов обстрелянной Россией пятиэтажки в Часовом Яре извлекли тела 30 погибших - Фото
Фото: ГСЧС/telegram

Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного здания в городе Часов Яр, разрушенного атакой российской системой залпового огня, девять раненых и тела 30 погибших. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.  

Работники ГСЧС разобрали 65% завалов на 17:00. Убрали 170 тонн разрушенных частей дома, добавил Тимошенко. 

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Он уточнил, что для проведения работ привлечены 56 спасателей и девять единиц техники, дополнительно на месте работают два погрузчика, два автокрана и автогрейдер. Также на месте дежурят два автомобиля скорой помощи.  

Поисковые работы продолжаются. 

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Роман Брыль
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Часов Яр ГСЧС рсзо ураган завалы обстрел мирных
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