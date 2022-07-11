Из-под завалов обстрелянной Россией пятиэтажки в Часовом Яре извлекли тела 30 погибших

Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного здания в городе Часов Яр, разрушенного атакой российской системой залпового огня, девять раненых и тела 30 погибших. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Работники ГСЧС разобрали 65% завалов на 17:00. Убрали 170 тонн разрушенных частей дома, добавил Тимошенко.

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Он уточнил, что для проведения работ привлечены 56 спасателей и девять единиц техники, дополнительно на месте работают два погрузчика, два автокрана и автогрейдер. Также на месте дежурят два автомобиля скорой помощи.

Поисковые работы продолжаются.

9 июля оккупанты атаковали жилой дом из РСЗО "Ураган" в городе Часов Яр Донецкой области. В доме полностью уничтожены два подъезда – фото.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что каждый отдающий приказы на такие удары, – убивает абсолютно сознательно. Все убийцы будут найдены.

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Роман Брыль

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