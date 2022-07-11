Из-под завалов обстрелянной Россией пятиэтажки в Часовом Яре извлекли тела 30 погибших
11.07.2022, 18:33
Фото: ГСЧС/telegram
Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного здания в городе Часов Яр, разрушенного атакой российской системой залпового огня, девять раненых и тела 30 погибших. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Работники ГСЧС разобрали 65% завалов на 17:00. Убрали 170 тонн разрушенных частей дома, добавил Тимошенко.
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Он уточнил, что для проведения работ привлечены 56 спасателей и девять единиц техники, дополнительно на месте работают два погрузчика, два автокрана и автогрейдер. Также на месте дежурят два автомобиля скорой помощи.
Поисковые работы продолжаются.
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