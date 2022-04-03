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Израиль отреагировал на зверства россиян в Буче. Посол обвинил РФ в военных преступлениях

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 11:50
Израиль отреагировал на зверства россиян в Буче. Посол обвинил РФ в военных преступлениях - Фото
Могилы возле домов в пригороде Киева (Фото: EPA)

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский признал, что россияне совершали военные преступления на временно оккупированных территориях.

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"Я глубоко шокирован фотографиями из Бучи. Убийство мирных жителей является военным преступлением и не может быть оправдано", – написал он в Twitter.

В начале апреля российские войска отошли с севера Киевской области, оставив после себя уничтоженные и разграбленные пригороды Киева.

В освобожденном от захватчиков городе Буча были найдены тела десятков убитых мирных жителей, которые лежали прямо на улице. Некоторые из людей были расстреляны со связанными руками. Другие погибли, подорвавшись на минах, которые установили оккупанты.

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  • 20 марта президент Владимир Зеленский выступил в Кнессете с речью, во время которой провел параллели между Холокостом и действиями России в Украине.
  • Многим израильским политикам это сравнение не понравилось.
Андрей Водяный
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Россия Израиль военные преступления буча михаил бродский
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