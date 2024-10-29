Израиль запретил деятельность в стране агентства ООН по правам палестинских беженцев

Заседание Кнессета (Фото: EPA)

Израильский Кнессет официально запретил деятельность в стране агентства ООН по правам палестинских беженцев UNRWA. Об этом информирует The Times of Israel.

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Свое решение израильские парламентарии аргументируют тем, что более 10% персонала UNWA в секторе Газа связаны с терроризмом и что учебные заведения под эгидой организации постоянно разжигают ненависть к Израилю и "прославляют террор".

92% депутатов Кнессета проголосовали "за" запрет.

По информации издания, этому предшествовала находка бойцами Армии обороны Израиля подземного центра обработки данных боевиков ХАМАС под штаб-квартирой UNWA в секторе Газа. Израильские военные вступали в бой с террористами, скрывавшимися в подконтрольных организациям школах.

О "катастрофических последствиях" для Иерусалима после принятия такого документа уже заявили генсек ООН Антониу Гутерреш и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. В то же время министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнули, что это "разрушит гуманитарную помощь" как в секторе Газа, так и в Восточном Иерусалиме.

Депутат Кнессета и инициатор законопроекта Боаз Бисмут сказал, что "нет никаких причин для того, чтобы UNRWA функционировал в Израиле".

"Напротив, Израиль будет предоставлять лучшие услуги, чем UNRWA. Думаю, что если бы госсекретарь был депутатом парламента в Ликуде, он бы тоже сделал это", – сказал парламентарий в ответе на запрос издания.