Израиль запретил деятельность в стране агентства ООН по правам палестинских беженцев
Израильский Кнессет официально запретил деятельность в стране агентства ООН по правам палестинских беженцев UNRWA. Об этом информирует The Times of Israel.
Свое решение израильские парламентарии аргументируют тем, что более 10% персонала UNWA в секторе Газа связаны с терроризмом и что учебные заведения под эгидой организации постоянно разжигают ненависть к Израилю и "прославляют террор".
92% депутатов Кнессета проголосовали "за" запрет.
По информации издания, этому предшествовала находка бойцами Армии обороны Израиля подземного центра обработки данных боевиков ХАМАС под штаб-квартирой UNWA в секторе Газа. Израильские военные вступали в бой с террористами, скрывавшимися в подконтрольных организациям школах.
О "катастрофических последствиях" для Иерусалима после принятия такого документа уже заявили генсек ООН Антониу Гутерреш и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. В то же время министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнули, что это "разрушит гуманитарную помощь" как в секторе Газа, так и в Восточном Иерусалиме.
Депутат Кнессета и инициатор законопроекта Боаз Бисмут сказал, что "нет никаких причин для того, чтобы UNRWA функционировал в Израиле".
"Напротив, Израиль будет предоставлять лучшие услуги, чем UNRWA. Думаю, что если бы госсекретарь был депутатом парламента в Ликуде, он бы тоже сделал это", – сказал парламентарий в ответе на запрос издания.
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- 2 октября Израиль запретил генсеку ООН Гутеррешу въезд в страну и объявил персоной нон грата после его комментариев о ракетной атаке Ирана по Израилю.