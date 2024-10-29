Ізраїль заборонив діяльність у країні агентства ООН із прав палестинських біженців

На рішення вже відреагували ООН, США та Євросоюз

Засідання Кнессету (Фото: EPA)

Ізраїльський Кнесет офіційно заборонив діяльність у країні агентства ООН із прав палестинських біженців UNRWA. Про це інформує The Times of Israel.

Своє рішення ізраїльські парламентарі аргументують тим, що понад 10% персоналу UNWA у секторі Гази пов’язані з тероризмом, і що навчальні заклади під егідою організації постійно розпалюють ненависть до Ізраїлю та "прославляють терор".

92% депутатів Кнесету проголосували "за" заборону.

За інформацією видання, цьому передувала знахідка бійцями Армії оборони Ізраїлю підземного центру обробки даних бойовиків ХАМАС безпосередньо під штаб-квартирою UNWA у секторі Гази. Ізраїльські військовики вступали у бій із терористами, які ховалися у підконтрольних організаціях школах.

Про "катастрофічні наслідки" для Єрусалиму після ухвалення такого документа вже заявили генсек ООН Антоніу Гутерреш та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен підкреслили, що це "зруйнує гуманітарну допомогу" як у секторі Гази, так і у Східному Єрусалимі.

Депутат Кнесету та ініціатор законопроєкту Боаз Бісмут сказав, що "немає жодних причин для того, щоб UNRWA функціонував у Ізраїлі".

"Навпаки, Ізраїль надаватиме кращі послуги, ніж UNRWA. Думаю, що якби держсекретар був депутатом парламенту в Лікуді, він би також зробив це", – сказав парламентар у відповіді на запит видання.