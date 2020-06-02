Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks - забота и польза в одном продуктеp

Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks - забота и польза в одном продукте - Фото
02.06.2020, 09:00

Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks для собак имеют ряд характеристик и отличительных особенностей

На правах спонсорства

Наверное, не найдется человека, который бы не согласился с утверждением знаменитого французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Домашние питомцы щедро делятся с нами своей позитивной энергетикой, и мы дарим им свою заботу не только из-за чувства ответственности, но из-за неподдельной любви к собакам.

Бесспорно, что только она способна подвигнуть нас на то, чтобы в доме появилось маленькое хвостатое «чудо», о котором нужно заботиться каждый день. Поэтому, такие милые мелочи как шерсть на джинсах или мокрые следы, оставленные в прихожей после прогулки в дождливую погоду, вовсе не обременительны.

Новый продукт премиум-класса от бренда Клуб 4 Лапы

Хозяева собак знают, что их питомцы не прочь полакомиться разными вкусняшками. При этом они должны быть очень полезными, помогать ухаживать за ротовой полостью и зубами четырехлапого друга.

Среди высококачественных продуктов, которые предлагает бренд Клуб 4 Лапы, в линейке премиального питания появилась новинка – снеки для собак из серии Dental Sticks. В их состав входят только качественные ингредиенты: мясо, злаки, экстракты растительного белка, минералы.

Эти лакомства обязательно понравятся вашему питомцу, порадуют отменным вкусом и станут отличным дополнением ежедневного рациона.

Отличительные особенности снеков для собак и правила их использования

Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks кроме того, что это отличное лакомство для собак, выполняют очень важную функцию – очищают зубы от налета и предотвращают образование зубного камня.

Также их можно использовать для поощрения во время отработки новых команд. С ними и дрессировка пойдет быстрее, и зубы питомца будут чистыми. Вашему четвероногому другу обязательно понравится приятный аромат и насыщенный вкус этих снеков.

Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks для собак имеют ряд характеристик и отличительных особенностей, а именно:

  • палочки сделаны с таким расчетом, чтобы при разжевывании их собакой, зубная эмаль не повреждалась, а бережно очищалась, предупреждая возможное образование зубного камня;
  • палочки средней твердости имеют специальную форму, чтобы заботиться о гигиене ротовой полости, зубов и у пожилых собак, а также тех питомцев, которым не подходят твердые лакомства;
  • снеки для собаки можно подобрать в зависимости от ее размеров; мы предлагаем два вида палочек – для средних и крупных пород;
  • продукт производится в Германии, что по умолчанию является гарантией высокого качества;
  • готовый продукт проходит обязательное тестирование.

Всего три простых правила нужно соблюдать, чтобы жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks принесли максимальную пользу вашему питомцу:

  • Регулярность. Согласитесь, что чистить зубы лучше каждый день.
  • Умеренность. Главное не переусердствовать! Достаточно одной палочки в день. Согласно рекомендациям ветеринаров, лакомства должны составлять не больше 15% дневного рациона животного.
  • Доступ к питьевой воде. Проследите, чтобы питомец мог запить лакомства.

Есть много возможностей и способов проявить заботу о четырехлапом друге. Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks – один из них, чтобы каждый день общения с собакой был наполнен только позитивными эмоциями.

Напишите нам
жевательные палочки для собак Club 4 Paws Dental Sticks
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 