На правах спонсорства

Наверное, не найдется человека, который бы не согласился с утверждением знаменитого французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Домашние питомцы щедро делятся с нами своей позитивной энергетикой, и мы дарим им свою заботу не только из-за чувства ответственности, но из-за неподдельной любви к собакам.

Бесспорно, что только она способна подвигнуть нас на то, чтобы в доме появилось маленькое хвостатое «чудо», о котором нужно заботиться каждый день. Поэтому, такие милые мелочи как шерсть на джинсах или мокрые следы, оставленные в прихожей после прогулки в дождливую погоду, вовсе не обременительны.

Новый продукт премиум-класса от бренда Клуб 4 Лапы

Хозяева собак знают, что их питомцы не прочь полакомиться разными вкусняшками. При этом они должны быть очень полезными, помогать ухаживать за ротовой полостью и зубами четырехлапого друга.

Среди высококачественных продуктов, которые предлагает бренд Клуб 4 Лапы, в линейке премиального питания появилась новинка – снеки для собак из серии Dental Sticks. В их состав входят только качественные ингредиенты: мясо, злаки, экстракты растительного белка, минералы.

Эти лакомства обязательно понравятся вашему питомцу, порадуют отменным вкусом и станут отличным дополнением ежедневного рациона.

Отличительные особенности снеков для собак и правила их использования

Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks кроме того, что это отличное лакомство для собак, выполняют очень важную функцию – очищают зубы от налета и предотвращают образование зубного камня.

Также их можно использовать для поощрения во время отработки новых команд. С ними и дрессировка пойдет быстрее, и зубы питомца будут чистыми. Вашему четвероногому другу обязательно понравится приятный аромат и насыщенный вкус этих снеков.



Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks для собак имеют ряд характеристик и отличительных особенностей, а именно:

палочки сделаны с таким расчетом, чтобы при разжевывании их собакой, зубная эмаль не повреждалась, а бережно очищалась, предупреждая возможное образование зубного камня;

палочки средней твердости имеют специальную форму, чтобы заботиться о гигиене ротовой полости, зубов и у пожилых собак, а также тех питомцев, которым не подходят твердые лакомства;

снеки для собаки можно подобрать в зависимости от ее размеров; мы предлагаем два вида палочек – для средних и крупных пород;

продукт производится в Германии, что по умолчанию является гарантией высокого качества;

готовый продукт проходит обязательное тестирование.

Всего три простых правила нужно соблюдать, чтобы жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks принесли максимальную пользу вашему питомцу:

Регулярность. Согласитесь, что чистить зубы лучше каждый день.

Умеренность. Главное не переусердствовать! Достаточно одной палочки в день. Согласно рекомендациям ветеринаров, лакомства должны составлять не больше 15% дневного рациона животного.

Доступ к питьевой воде. Проследите, чтобы питомец мог запить лакомства.

Есть много возможностей и способов проявить заботу о четырехлапом друге. Жевательные палочки Club 4 Paws Dental Sticks – один из них, чтобы каждый день общения с собакой был наполнен только позитивными эмоциями.