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Для войны против Украины российские оккупанты привлекли 87 БТГр – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 07:19
Для войны против Украины российские оккупанты привлекли 87 БТГр – Генштаб - Фото
Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Сейчас к выполнению боевых задач на территории Украины Россией привлечено 87 батальонных тактических групп, сообщает Генштаб Украины в очередной сводке.

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 Как сообщается в сводке, основные усилия россияне сосредотачивали в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей: Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное.

Оккупанты безуспешно пытались закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Проводили штурм в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка, но также безуспешно.

Пытались установить полный контроль над городом Мариуполь.

Также войска РФ проводили наступление на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск (Донецкая область) и Покровское (Днепропетровская область).

Пытаются расширить плацдарм на левом берегу реки Северский Донец и создать условия для оперативного развертывания войск. Для этого враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровное. Оккупанты успеха не имели, понесли потери и отошли.

Ожидается, что РФ продолжит ведение боевых действий, чтобы попытаться выйти на административные границы Херсонской области.

Валерия Давыдова
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