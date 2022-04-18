Для войны против Украины российские оккупанты привлекли 87 БТГр – Генштаб
Сейчас к выполнению боевых задач на территории Украины Россией привлечено 87 батальонных тактических групп, сообщает Генштаб Украины в очередной сводке.
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Как сообщается в сводке, основные усилия россияне сосредотачивали в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей: Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное.
Оккупанты безуспешно пытались закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Проводили штурм в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка, но также безуспешно.
Пытались установить полный контроль над городом Мариуполь.
Также войска РФ проводили наступление на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Северск (Донецкая область) и Покровское (Днепропетровская область).
Пытаются расширить плацдарм на левом берегу реки Северский Донец и создать условия для оперативного развертывания войск. Для этого враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровное. Оккупанты успеха не имели, понесли потери и отошли.
Ожидается, что РФ продолжит ведение боевых действий, чтобы попытаться выйти на административные границы Херсонской области.
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