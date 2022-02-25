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КАДР ДНЯ. Российские военные устроили ночной налет на Киев: фото

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 05:43
КАДР ДНЯ. Российские военные устроили ночной налет на Киев: фото - Фото
Налет на Киев (фото - ГСЧС)

Российские военные устроили ночной налет на Киев, украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить вражеский летательный аппарат. Он упал в Дарницком районе, падение повлекло пожар в доме на улице Кошица, 7А, есть угроза разрушения, ранены три человека.

Госслужба чрезвычайных ситуаций опубликовала фото и видео поврежденного дома.

КАДР ДНЯ. Российские военные устроили ночной налет на Киев: фото

КАДР ДНЯ. Российские военные устроили ночной налет на Киев: фото

Марк Сировой
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