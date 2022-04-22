Киев не отменит комендантский час в Пасхальную ночь. Богослужения пройдут онлайн – Кличко
22.04.2022, 21:10
Фото: depositphotos.com
В целях безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху – с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля – комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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"Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции", – уточнил Кличко.
Мэр Киева попросил соблюдать правила комендантского часа.
"Празднуйте безопасно" – пожелал Кличко.
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