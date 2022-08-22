Комиссия по отбору директора НАБУ провела первое заседание
Комиссия по проведению конкурса по отбору директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провела первое учредительное заседание. Заседание комиссии транслировалось на Youtube-канале Кабмина.
Первое решение комиссии – требование к Кабинету министров создать рабочую группу для разработки правил и норм самого отбора.
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Это необходимо, чтобы процесс отбора кандидатов на должность директора НАБУ был непродолжительным и понятным.
Комиссия также определилась, что будет собираться ориентировочно раз в неделю, в зависимости от необходимости, а постоянного главу и заместителя комиссии изберет после утверждения регламента работы комиссии.
- Срок полномочий директора Бюро Артема Сытника закончился в апреле 2022 года. Бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.
- 1 июля президент Зеленский выразил уверенность, что конкурс на главу НАБУ будет объявлен "в ближайшие дни или недели".
- 29 июля Кабмин разрешил международному эксперту Драго Косу участвовать в работе конкурсной комиссии по отбору директора Национального антикоррупционного бюро, тем самым фактически разблокировав работу комиссии по отбору главы НАБУ.
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