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Комиссия по отбору директора НАБУ провела первое заседание

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 18:00
Комиссия по отбору директора НАБУ провела первое заседание - Фото
Фото пресс-служба НАБУ

Комиссия по проведению конкурса по отбору директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провела первое учредительное заседание. Заседание комиссии транслировалось на Youtube-канале Кабмина. 

Первое решение комиссии – требование к Кабинету министров создать рабочую группу для разработки правил и норм самого отбора. 

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Это необходимо, чтобы процесс отбора кандидатов на должность директора НАБУ был непродолжительным и понятным.  

Комиссия также определилась, что будет собираться ориентировочно раз в неделю, в зависимости от необходимости, а постоянного главу и заместителя комиссии изберет после утверждения регламента работы комиссии. 

  • Срок полномочий директора Бюро Артема Сытника закончился в апреле 2022 года. Бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава
  • 1 июля президент Зеленский выразил уверенность, что конкурс на главу НАБУ будет объявлен "в ближайшие дни или недели". 
  • 29 июля Кабмин разрешил международному эксперту Драго Косу участвовать в работе конкурсной комиссии по отбору директора Национального антикоррупционного бюро, тем самым фактически разблокировав работу комиссии по отбору главы НАБУ.

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Роман Брыль
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кабмин набу директор набу конкурсная комиссия
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