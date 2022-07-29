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Конкурс на руководителя НАБУ: Кабмин разблокировал работу комиссии

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 17:43
Конкурс на руководителя НАБУ: Кабмин разблокировал работу комиссии - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - Кабмин Украины)

Кабинет министров разрешил международному эксперту Драго Косу участвовать в работе конкурсной комиссии по отбору директора Национального антикоррупционного бюро, тем самым фактически разблокировав работу комиссии по отбору главы НАБУ. Об этом LIGA.net сообщил один из членов правительства.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на заседании 29 июля правительство внесло изменения в положение о комиссии по отбору руководителя НАБУ.

"Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль призвал комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу.

Один из членов правительства уточнил LIGA.net, что речь идет об изменениях в решении Кабмина от 15 февраля этого года. Тогда правительство утвердило состав конкурсной комиссии по отбору руководителя НАБУ, причислив к ней Драго Коса, однако дописало в решение специальное условие под него.

Согласно февральскому решению, полномочия Коса в комиссии по НАБУ "начинаются со следующего дня после выхода его из состава конкурсной комиссии по отбору из специализированного антикоррупционного прокурора".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин тогда заявил, что решение правительства незаконно, а комиссия не сформирована в предусмотренный законом срок, и это может дать Окружному админсуду Киева основания для срыва конкурса или отмены его результатов.

Поскольку конкурс на главу САП завершился, то Кабмин решил изменить предыдущее решение и исключить из него ограничения по Драго Косу. Таким образом комиссия полностью сформирована и может начать работу, сообщил собеседник в правительстве.

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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