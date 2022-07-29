Конкурс на руководителя НАБУ: Кабмин разблокировал работу комиссии

Кабинет министров разрешил международному эксперту Драго Косу участвовать в работе конкурсной комиссии по отбору директора Национального антикоррупционного бюро, тем самым фактически разблокировав работу комиссии по отбору главы НАБУ. Об этом LIGA.net сообщил один из членов правительства.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на заседании 29 июля правительство внесло изменения в положение о комиссии по отбору руководителя НАБУ.

"Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль призвал комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу.

Один из членов правительства уточнил LIGA.net, что речь идет об изменениях в решении Кабмина от 15 февраля этого года. Тогда правительство утвердило состав конкурсной комиссии по отбору руководителя НАБУ, причислив к ней Драго Коса, однако дописало в решение специальное условие под него.

Согласно февральскому решению, полномочия Коса в комиссии по НАБУ "начинаются со следующего дня после выхода его из состава конкурсной комиссии по отбору из специализированного антикоррупционного прокурора".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин тогда заявил, что решение правительства незаконно, а комиссия не сформирована в предусмотренный законом срок, и это может дать Окружному админсуду Киева основания для срыва конкурса или отмены его результатов.

Поскольку конкурс на главу САП завершился, то Кабмин решил изменить предыдущее решение и исключить из него ограничения по Драго Косу. Таким образом комиссия полностью сформирована и может начать работу, сообщил собеседник в правительстве.

Срок полномочий директора Бюро Артема Сытника закончился в апреле 2022-го. Бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.

1 июля президент Зеленский выразил уверенность, что конкурс на главу НАБУ будет объявлен "в ближайшие дни или недели".

Победителя конкурса на главу САП определили еще в конце 2021-го. Им стал старший детектив НАБУ Александр Клименко, который, в частности, вел дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем только 19 июля 2022-го.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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