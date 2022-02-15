Шабунин: Кабмин принял незаконное решение по конкурсу на директора НАБУ

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что Кабмин принял незаконное решение по формированию конкурсной комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом Шабунин написал в Facebook.

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"Кабмин Зеленского сегодня (опять тайно) вернулся к голосованию за конкурсную комиссию по избранию директора НАБУ", – сообщил глава ЦПК.

По его словам, министры включили Драго Коса в комиссию, однако дописали в решение специальное условие под него.

Членом этой конкурсной комиссии Драго Кос может стать только после ухода из комиссии по Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Сегодняшнее решение Кабмина еще более незаконно, чем вчерашнее", – утверждает Шабунин.

Вчера, по информации Шабунина, Кабмин "тайно, без анонса и трансляции" утвердил пятерых членов конкурсной комиссии из шести необходимых. Глава ЦПК утверждает, что таким образом комиссия не сформирована в предусмотренный законом срок. По его словам, это может дать Окружному админсуду Киева основания для срыва конкурса или отмены его результатов.

Наталия Медведева

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