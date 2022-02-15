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Шабунин: Кабмин принял незаконное решение по конкурсу на директора НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 21:52
Шабунин: Кабмин принял незаконное решение по конкурсу на директора НАБУ - Фото
Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что Кабмин принял незаконное решение по формированию конкурсной комиссии по избранию директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом Шабунин написал в Facebook.

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"Кабмин Зеленского сегодня (опять тайно) вернулся к голосованию за конкурсную комиссию по избранию директора НАБУ", – сообщил глава ЦПК.

По его словам, министры включили Драго Коса в комиссию, однако дописали в решение специальное условие под него.

Членом этой конкурсной комиссии Драго Кос может стать только после ухода из комиссии по Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Сегодняшнее решение Кабмина еще более незаконно, чем вчерашнее", – утверждает Шабунин.

Шабунин: Кабмин принял незаконное решение по конкурсу на директора НАБУ

Шабунин: Кабмин принял незаконное решение по конкурсу на директора НАБУ

Вчера, по информации Шабунина, Кабмин "тайно, без анонса и трансляции" утвердил пятерых членов конкурсной комиссии из шести необходимых. Глава ЦПК утверждает, что таким образом комиссия не сформирована в предусмотренный законом срок. По его словам, это может дать Окружному админсуду Киева основания для срыва конкурса или отмены его результатов.

Наталия Медведева
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