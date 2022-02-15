Шабунин: Кабмин оставил лазейку для срыва конкурса на директора НАБУ
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что Кабмин оставил лазейку для срыва конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом он написал в фуйсбуке.
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По его словам, вчера Кабмин "тайно, без анонса и трансляции" утвердил пятерых членов конкурсной комиссии из шести необходимых.
Он отметил, что в списке международных экспертов не утвердили кандидатуру Драго Коса – члена конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Шабунин утверждает, что таким образом комиссия не сформирована в предусмотренный законом срок. По его словам, это может дать Окружному админсуду Киева основания для срыва конкурса или отмены его результатов.
Глава ЦПК отметил, что Кабмин теперь обратится к международникам с просьбой заменить Коса другим экспертом, однако это дает еще больше оснований для отмены конкурса, ведь законом не предусмотрена процедура повторной подачи кандидатур.
LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу Кабмина.
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- 19 октября Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции. По новым правилам, директора Бюро будет назначать Кабмин по результатам конкурса.
- Срок полномочий действующего директора Бюро Артема Сытника истекает в апреле.
- Параллельно сейчас пытаются назначить главу САП. 3 февраля комиссия вновь не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Послы G7 разочарованы задержкой.
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