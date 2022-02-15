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Шабунин: Кабмин оставил лазейку для срыва конкурса на директора НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 12:38
Шабунин: Кабмин оставил лазейку для срыва конкурса на директора НАБУ - Фото
Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что Кабмин оставил лазейку для срыва конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом он написал в фуйсбуке.

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По его словам, вчера Кабмин "тайно, без анонса и трансляции" утвердил пятерых членов конкурсной комиссии из шести необходимых.

Он отметил, что в списке международных экспертов не утвердили кандидатуру Драго Коса – члена конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Шабунин утверждает, что таким образом комиссия не сформирована в предусмотренный законом срок. По его словам, это может дать Окружному админсуду Киева основания для срыва конкурса или отмены его результатов.

Глава ЦПК отметил, что Кабмин теперь обратится к международникам с просьбой заменить Коса другим экспертом, однако это дает еще больше оснований для отмены конкурса, ведь законом не предусмотрена процедура повторной подачи кандидатур.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу Кабмина.

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Шабунин: Кабмин оставил лазейку для срыва конкурса на директора НАБУ

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Марк Сировой
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