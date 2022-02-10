Дело Трухина. НАБУ расследует дело о предложении взятки, видео получено – Сытник

Национальное антикоррупицонное бюро расследует уголовное производство по факту предложения народным депутатом от Слуги народа Александром Трухиным взятки полицейским, которые приехали оформлять ДТП, участником которого стал нардеп. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге.

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По словам Сытника, уголовное производство было зарегистрировано генпрокурором на следующее утро после того, как журналисты обнародовали видео оформления ДТП с Трухиным. Подследственность была определена за НАБУ.

"Видео мы получили, расследование продолжается. Первоочередные следственные действия проведены, в том числе и допросы. Но в отличие от, возможно, других, мы сейчас не будем рассказывать, кто-что-где-как сказал и что мы установили", – заявил директор НАБУ.

Он отметил, что в Бюро понимают высокий общественный интерес к делу и постараются обеспечить его максимально быстро расследование, но без лишних комментариев, чтобы не создавать возможность для спекуляций.

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СПРАВКА. 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История . 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае: кто-то пытался максимально зачистить инфополе от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", но был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило , что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии Слуга народа.

В ГБР заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием Трухина не было того видео, которое обнародовал журналист Ткач.

В МВД утверждают, что информация о попытках Трухина после ДТП договориться с главой МВД Денисом Монастырским "не соответствует действительности".

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Наталия Медведева

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