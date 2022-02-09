Дело Трухина. Доступ к записи боди-камеры с ДТП имели около 100 человек – глава Нацполиции

Доступ к записи с видеокамеры патрульного полицейского Сергея Петрика, который прибыл на место ДТП с участием народного депутата фракции Слуги народа Александра Трухина, имели около 100 человек. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которое транслировалось в Youtube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Клименко, при оформлении ДТП нагрудная камера была только у Петрика. (Ранее Петрик сказал журналистам, что его видео не единственное доказательство в деле – нагрудные камеры других патрульных также вели съемку.)

Он заявил, что когда на место аварии прибыли патрульные полицейские, двери автомобиля Audi были открыты, участники ДТП находились уже на проезжей части или возле нее.

Как сказал глава Нацполиции, в августе 2021-го, когда произошло ДТП с Трухиным, в патрульной полиции были такие правила: каждый сотрудник по окончании дежурства оставляет свою камеру в определенном месте, после этого работник IT снимал с этой камеры информацию и загружал на сервер.

"Эти камеры малобюджетные и технически с них можно снять информацию. Во-вторых, к серверу (сервера находятся практически во всех подразделениях Нацполиции, не только в управлении патрульной полиции) имеет доступ очень много работников полиции. Это и те же ІТ-шники, и те же работники мониторинга, и работники подразделений админпрактики. Это означает, что доступ в Киеве к этой информации имел около 100 человек", – сказал Клименко.

Он уточнил, что на тот момент логинирования каждого работника не было, "поэтому определить, кто конкретно (если снималась информация с сервера) мог снять информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно".

По его словам, сейчас ситуация изменилась: снять информацию с новых боди-камер невозможно, а зайти на сервер можно только через логин – то есть все действия можно отследить.

Читайте также: "Принеси спортивную сумку, там 150 000". Журналисты УП получили видео после ДТП с Трухиным

СПРАВКА. 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История . 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае: кто-то пытался максимально зачистить инфополе от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", но был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило , что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии Слуга народа.

В ГБР заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием Трухина не было того видео, которое обнародовал журналист Ткач.

В МВД утверждают, что информация о попытках Трухина после ДТП договориться с главой МВД Денисом Монастырским "не соответствует действительности".

Читайте также: Директор ГБР: Полицейские не подтвердили, что Трухин предлагал им взятку. Видео у нас нет

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.