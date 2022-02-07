Дело Трухина. Патрульный Петрик не раскрыл, зачем его вызвали на допрос в ГБР
Сегодня, 7 февраля, патрульного Сергея Петрика, который рассказал журналистам подробности скандального ДТП с нардепом Слуги народа Александром Трухиным, пригласили на допрос в Госбюро расследований. После визита в ГБР он не смог рассказать подробности из-за тайны следствия.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"К сожалению, я сказать вам о данной ситуации не могу, потому что эти материалы будут дальше задействованы в досудебном следствии", – подчеркнул он.
Защитник Петрика, адвокат Юрий Демченко, уточнил, что все вопросы на допросе были заданы для установления обстоятельств дела по уголовному производству, но рассказать подробности сейчас не могут – "потому что за это будет определенная ответственность".
"Это все, что мы можем сообщить. В настоящее время нам не вручали никаких повесток", – сказал адвокат.
Петрик подчеркнул, что это его не первый допрос в ГБР – он общался со следователями еще до того, как рассказал УП подробности скандального ДТП. По словам патрульного, давления и угроз со стороны руководства в его адрес нет, но психологически сложно из-за огласки.
Перед допросом Петрик сказал журналистам, что его видео не единственное доказательство в деле – нагрудные камеры других патрульных также вели съемку. Он подчеркнул, что в видеоматериал журналиста Михаила Ткача попал только фрагмент – оформление ДТП длилось более двух часов, его камера все это время вела запись.
- 2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии Слуга народа.
- В ГБР заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием Трухина не было того видео, которое обнародовал журналист Ткач.
- В МВД утверждают, что информация о попытках Трухина после ДТП договориться с главой МВД Денисом Монастырским "не соответствует действительности".
- Монастырский заявил, что если бы Трухин звонил ему с места аварии, "то был бы послан".
Читайте также: Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады из-за уголовных дел нардепов
Комментарии