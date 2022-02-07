Дело Трухина. Патрульный Петрик не раскрыл, зачем его вызвали на допрос в ГБР

Сегодня, 7 февраля, патрульного Сергея Петрика, который рассказал журналистам подробности скандального ДТП с нардепом Слуги народа Александром Трухиным, пригласили на допрос в Госбюро расследований. После визита в ГБР он не смог рассказать подробности из-за тайны следствия.

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"К сожалению, я сказать вам о данной ситуации не могу, потому что эти материалы будут дальше задействованы в досудебном следствии", – подчеркнул он.

Защитник Петрика, адвокат Юрий Демченко, уточнил, что все вопросы на допросе были заданы для установления обстоятельств дела по уголовному производству, но рассказать подробности сейчас не могут – "потому что за это будет определенная ответственность".

"Это все, что мы можем сообщить. В настоящее время нам не вручали никаких повесток", – сказал адвокат.

Петрик подчеркнул, что это его не первый допрос в ГБР – он общался со следователями еще до того, как рассказал УП подробности скандального ДТП. По словам патрульного, давления и угроз со стороны руководства в его адрес нет, но психологически сложно из-за огласки.

Перед допросом Петрик сказал журналистам, что его видео не единственное доказательство в деле – нагрудные камеры других патрульных также вели съемку. Он подчеркнул, что в видеоматериал журналиста Михаила Ткача попал только фрагмент – оформление ДТП длилось более двух часов, его камера все это время вела запись.

СПРАВКА. 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История . 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае: кто-то пытался максимально зачистить инфополе от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее. 1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", но был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило , что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии Слуга народа.

В ГБР заявили, что в их материалах дела о ДТП с участием Трухина не было того видео, которое обнародовал журналист Ткач.

В МВД утверждают, что информация о попытках Трухина после ДТП договориться с главой МВД Денисом Монастырским "не соответствует действительности".

Монастырский заявил, что если бы Трухин звонил ему с места аварии, "то был бы послан".

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Яна Катасонова

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