Монастырский о ДТП с Трухиным: Если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что если бы народный депутат фракции Слуга народа Александр Трухин, который стал участников скандального ДТП, звонил ему с места аварии, "то был бы послан". Об этом он сказал в комментарии журналистам 4 февраля, передает Суспільне.
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На опубликованном Украинской правдой видео с места ДТП зафиксировано, как Трухин просит у полицейского "тихонечко уйти в лес", добавляя, что "поговорит" с Монастырским. В МВД заявили, что информация о попытках депутата договориться с министром "не соответствует действительности", но сам Монастырский ситуацию не комментировал.
Сегодня глава МВД заявил, что чрезвычайно отрицательно относится к любым "вопросам порешать".
"Поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. И если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", – сказал Монастырский.
По его словам, он был удивлен появлением видео в сети, так как после ДТП в августе ему сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами, потому записей с места аварии нет. Глава МВД добавил, что полиция проводит служебное расследование, и в ближайшее время правоохранители должны прокомментировать ситуацию с появлением видео.
"Якби він мені подзвонив, то був би посланий". Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ ?? (@suspilne_news) February 4, 2022
- 23 августа 2021-го автомобиль Audi с Трухиным врезался в Ford, который затем протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
- После инцидента ряд СМИ удалили публикации о ДТП. Сам нардеп не отвечал, был ли за рулем. Руководство фракции и партии СН отказывалось комментировать аварию.
- 1 февраля УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, Зеленский поддержал. Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть дело о попытке дать взятку. В ГБР заявили, что у них не было видео патрульных.
- Сам Трухин сказал, что ему стыдно, и заявил о готовности сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда СН.
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