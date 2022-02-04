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Монастырский о ДТП с Трухиным: Если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент

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04.02.2022, 18:54
Монастырский о ДТП с Трухиным: Если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что если бы народный депутат фракции Слуга народа Александр Трухин, который стал участников скандального ДТП, звонил ему с места аварии, "то был бы послан". Об этом он сказал в комментарии журналистам 4 февраля, передает Суспільне.

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На опубликованном Украинской правдой видео с места ДТП зафиксировано, как Трухин просит у полицейского "тихонечко уйти в лес", добавляя, что "поговорит" с Монастырским. В МВД заявили, что информация о попытках депутата договориться с министром "не соответствует действительности", но сам Монастырский ситуацию не комментировал.

Сегодня глава МВД заявил, что чрезвычайно отрицательно относится к любым "вопросам порешать".

"Поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. И если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", – сказал Монастырский.

По его словам, он был удивлен появлением видео в сети, так как после ДТП в августе ему сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами, потому записей с места аварии нет. Глава МВД добавил, что полиция проводит служебное расследование, и в ближайшее время правоохранители должны прокомментировать ситуацию с появлением видео.

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Оксана Житнюк
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дтп Слуга народа Денис Монастырский Александр Трухин
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