Монастырский о ДТП с Трухиным: Если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что если бы народный депутат фракции Слуга народа Александр Трухин, который стал участников скандального ДТП, звонил ему с места аварии, "то был бы послан". Об этом он сказал в комментарии журналистам 4 февраля, передает Суспільне.

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На опубликованном Украинской правдой видео с места ДТП зафиксировано, как Трухин просит у полицейского "тихонечко уйти в лес", добавляя, что "поговорит" с Монастырским. В МВД заявили, что информация о попытках депутата договориться с министром "не соответствует действительности", но сам Монастырский ситуацию не комментировал.

Сегодня глава МВД заявил, что чрезвычайно отрицательно относится к любым "вопросам порешать".

"Поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. И если бы он мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", – сказал Монастырский.

По его словам, он был удивлен появлением видео в сети, так как после ДТП в августе ему сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами, потому записей с места аварии нет. Глава МВД добавил, что полиция проводит служебное расследование, и в ближайшее время правоохранители должны прокомментировать ситуацию с появлением видео.

"Якби він мені подзвонив, то був би посланий". Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що нардеп Трухін не телефонував йому з місця ДТП у серпні pic.twitter.com/FlQsMJ1Dcq — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ ?? (@suspilne_news) February 4, 2022

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Оксана Житнюк

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