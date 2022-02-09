Директор ГБР: Полицейские не подтвердили, что Трухин предлагал им взятку. Видео у нас нет

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что патрульная полиция Киева не предоставила бюро видеозаписи с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП с участием депутата Слуги народа Александра Трухина. Также, по словам Сухачева, на допросе полицейские не подтвердили, что депутат предлагал им взятку. Об этом глава ГБР сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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По словам Сухачева, 25 августа 2021 года, через два дня после ДТП, следователь Нацполиции направил запрос в патрульную полицию Киева о предоставлении записей с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП.

"Однако ответ не был предоставлен", – сказал Сухачев.

Аналогичный запрос 3 сентября 2021 года в патрульную полицию направил следователь ГБР, которому было передано расследование дела. Ответ, по словам директора ГБР, был предоставлен 28 сентября, то есть через месяц после происшествия. В патрульной полиции ответили, что "30-дневный срок хранения видеозаписей прошел, в связи с чем видеозаписи отсутствуют".

1 февраля 2022 года издание Украинская правда обнародовало запись с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика. Судя по видео, сначала Трухин пытался покинуть место происшествия. После этого, не обращая внимания на то, что все записывается на камеру, нардеп предлагал полицейскому взятку.

2 февраля, по словам Сухачева, ГБР направило запрос о предоставлении видео Укрправде. Издание также пока не предоставило запись следователям ГБР, сказал Сухачев.

Сами полицейские, находившиеся на месте ДТП, по его словам, на допросе не подтвердили, что Трухин предлагал им взятку. При этом он не уточнил, был ли среди этих допрошенных полицейский Петрик.

"Что касается возможного предложения предоставления Трухиным неправомерной выгоды — во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали", — сказал он.

23 августа на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

История о ДТП обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае, а кто-то пытался максимально зачистить информационное поле от упоминаний об аварии. Руководство партии долгое время отказывалось комментировать произошедшее.

1 сентября Трухин заявил, что "был на месте аварии", был ли он в момент происшествия за рулем, не уточнил. По его словам, во время ДТП он ударился головой и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило, что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

Вадим Ребрина

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