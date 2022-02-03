Третья неудачная попытка. Конкурсная комиссия снова не утвердила главу САП
Сегодня, 3 февраля, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Трансляция сорвавшегося заседания велась в YouTube.
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Из-за отсутствия кворума заседание конкурсной комиссии не состоялось. Андрей Гуджал сообщил, что он в командировке, Евгений Соболь сказал, что опаздывает, а Елена Бусол заявила, что не будет посещать заседание.
Сегодня комиссия должна была утвердить собственные оценки кандидатам на должность главы САП, объявив таким образом победителя. Это была уже третья неудачная попытка - на заседаниях 21 и 24 декабря провластные члены комиссии отказались подтвердить результаты кандидатов.
По итогам конкурса действующий прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов, а детектив НАБУ Александр Клименко – 246.
В Центре противодействия коррупции утверждают, что Гуджал и Бусол заявили, что "они не будут посещать заседание комиссии до решения апелляции по сносу конкурса ОАСК".
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020 года. В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП. Это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом и меморандуме Украины с МВФ.
- 21 декабря комиссия посчитала результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив НАБУ Александр Клименко. Однако провластная часть комиссии дважды отказалась утверждать результаты конкурса.
- Послы G7 заявили, что разочарованы ситуацией с конкурсом в САП. Посольство США заявило, что победитель известен, и призвало его утвердить.
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