UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посольство США: Мы разочарованы ситуацией с САП – ведь понятно, кто победитель

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 14:41
Посольство США: Мы разочарованы ситуацией с САП – ведь понятно, кто победитель - Фото
Дэниел Лангенкемп (скриншот видео USEmbassyKyiv/YouTube)

В посольстве США разочарованы провалом назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, победитель уже был определен – и оставалось лишь утвердить результаты конкурса. Об этом сказал в комментарии LIGA.net спикер посольства Дэниел Лангенкэмп. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Неспособность отборочной комиссии САП утвердить свое окончательное решение вызывает глубокое разочарование", – сказал он.

Лангенкэмп отметил, что после 9,5 часов заседания комиссии оставалось просто признать победителя и подтвердить все свои последовательные шаги, предпринятые за последние 15 месяцев. Однако пять из шести назначенных Верховной Радой членов комиссии отказались делать этот шаг.

"Понятно, кто победитель. Нет веских причин не подписывать решение о том, кто победил", – подчеркнул он.

Дипломат убежден, что украинский народ "абсолютно ясно дал понять" – ему нужна сильная и независимая САП для борьбы с коррупцией. А эта задержка означает, что украинцам снова придется ждать.

В то же время Лангенкэмп уверен: те, кто поддерживают прозрачный исход конкурса, в конечном итоге победят.

"Народ Украины снова и снова доказывал, что он сильнее тех интересов, которые пытаются сдержать Украину. Он докажет это и в этом случае – и международное сообщество поддерживает его", – подытожил он.

Читайте также: "Подключили Венедиктову". Комиссия завтра снова не утвердит главу САП – Шабунин

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция сап комиссия Посольство США дэниел лангенкэмп
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 