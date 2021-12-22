"Подключили Венедиктову". Комиссия завтра снова не утвердит главу САП – Шабунин

Конкурсная комиссия по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не соберется завтра, 23 декабря, для утверждения результатов конкурса, считает глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Согласно закону, комиссия должна анонсировать свое заседание на сайте Офиса генпрокурора за 24 часа до его начала, пояснил он, но до сих пор соответствующего сообщения на сайте ОГП нет.

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Вчера комиссия определила, что кандидаты Александр Клименко и Андрей Синюк набрали больше всех баллов — 246 и 229, соответственно. Однако члены комиссии от парламента (пятеро из шести) не дали голоса за утверждение этих результатов, сославшись на то, что у комиссии нет подтверждения от ОГП соответствия указанных кандидатов требованиям доступа к гостайне. Комиссия решила собраться еще раз 23 декабря. По данным Шабунина, на 10:00.

"Однако объявление на сайте Офиса генпрокурора не появилось – это значит, что завтра утром оно (заседание комиссии, – ред.) не состоится", – написал он.

Шабунин считает, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, которых он ранее обвинил в срыве назначения главы САП, "подключили Венедиктову к блокированию объявления нового руководителя САП".

Международная часть комиссии с Романом Куйбидой и Вячеславом Навроцким требует проведения заседания 23 декабря.

Куйбида опубликовал в своем Facebook обращение пятерых членов конкурсной комиссии к ее главе Екатерине Коваль, в котором ее просят созвать очередное заседание для завершения конкурса "23 декабря на 19:00 или в другое время в этот день и разместить соответствующее объявление на сайте Офиса генпрокурора".

Коваль в комментариях к посту опубликовала текст своего обращения к генпрокурору Ирине Венедиктовой, в котором говорится, что представления для назначения кандидатов на должности главы САП и его заместителя направляются в течение трех рабочих дней после получения комиссией от Офиса генпрокурора "подтверждения относительно этих кандидатов в соответствии с требованиями законов об очищении власти и о предотвращении коррупции, а также получения допуска к государственной тайне согласно закону о государственной тайне".

Коваль попросила Венедиктову способствовать получению комиссией указанных подтверждений. Когда было отправлено обращение, глава комиссии не уточнила. На момент написания новости анонса заседания на сайте ОГП нет. Венедиктова на данный момент находится в отпуске.

При этом Коваль написала в комментариях к посту Куйбиды, что вчера у нее была температура 38, а сегодня — 39.

Шабунин считает, что глава комиссии и Венедиктова "тупо игнорируют требование созвать заседание конкурсной комиссии и опубликовать объявление об этом".

Вадим Ребрина

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