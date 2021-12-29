ЦПК: Офис генпрокурора начал повторную проверку "своего" кандидата на должность главы САП

Центр противодействия коррупции заявил, что Офис генпрокурора незаконно начал повторную спецпроверку по кандидату на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрею Синюку, занявшему второе место в рейтинге по результатам конкурса. Об этом сообщает ЦПК, ссылаясь на собственные источники.

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По итогам конкурса, действующий прокурор ОГП Андрей Синюк набрал 229 баллов, а детектив НАБУ Александр Клименко – 246. Однако на заседаниях 21 и 24 декабря провластные члены комиссии отказались подтвердить результаты кандидатов.

ЦПК утверждает, что Банковая пытается назначить на должность главы САП Синюка, несмотря на результаты конкурса, а ОГП и председатель комиссии Екатерина Коваль саботируют процесс, незаконно требуя проведения повторной спецпроверки по кандидатам.

По данным ЦПК, незаконность повторной спецпроверки подтвердило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и предоставило разъяснение: "Правовых оснований для повторного предоставления согласия с целью проведения специальной проверки лицом, претендующим на административную должность в САП, и проведения повторной специальной проверки, нет". Этот ответ НАПК финалист Клименко направил в комиссию после требований от ОГП дать разрешение на повторную проверку.

В ЦПК говорят, что в рамках конкурса кандидаты прошли проверку еще весной, по результатам которой были составлены соответствующие справки, они есть у конкурсной комиссии, и потому сейчас непонятно, на каком основании ОГП начал этот процесс.

"Проведя незаконную спецпроверку по Синюку повторно, Офис может найти причину не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не предоставил разрешение на повторную спецпроверку", – заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.

Кроме того, по словам Шабунина, во время повторной проверки у "кандидата, не устраивающего Офис президента", СБУ может отобрать доступ к гостайне – ранее подобным образом от работы отстранили замгенпрокурора Гюндуза Мамедова.

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Оксана Житнюк

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