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Посольство США призывает комиссию утвердить результаты конкурса на руководителя САП

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 16:37
Посольство США призывает комиссию утвердить результаты конкурса на руководителя САП - Фото
Заседание конкурсной комиссии САП (Скриншот с трансляции)

США призывают членов конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и сделать ее в интересах народа Украины. Об этом сказано в Twitter американского посольства в Киеве.

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Посольство также призывает комиссию "уважать собственные процедуры" и "принять правильное решение", утвердив уже сделанный комиссией выбор победителя конкурса. 

"Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать работу, которую вам доверили", – сказано в твите.  

Скриншот из твиттера посольства США в Киеве

На финальном этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, которые набрали 246 и 229 баллов соответственно.

29 декабря Центр противодействия коррупции заявил, что Офис генпрокурора незаконно начал повторную спецпроверку по кандидату на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрею Синюку, занявшему второе место в рейтинге по результатам конкурса. ЦПК считает, что ОГП тем самым ищет возможность не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не дал разрешения на проведения повторной спецпроверки.

Читайте также: "Этого ждет весь мир". Как провластная часть комиссии по главе САП подрывает имидж Украины

Сергей Бережной
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специализированная антикоррупционная прокуратура посольство сша в киеве конкурсная комиссия САП
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