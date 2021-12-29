Посольство США призывает комиссию утвердить результаты конкурса на руководителя САП
США призывают членов конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и сделать ее в интересах народа Украины. Об этом сказано в Twitter американского посольства в Киеве.
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Посольство также призывает комиссию "уважать собственные процедуры" и "принять правильное решение", утвердив уже сделанный комиссией выбор победителя конкурса.
"Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать работу, которую вам доверили", – сказано в твите.
На финальном этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, которые набрали 246 и 229 баллов соответственно.
29 декабря Центр противодействия коррупции заявил, что Офис генпрокурора незаконно начал повторную спецпроверку по кандидату на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрею Синюку, занявшему второе место в рейтинге по результатам конкурса. ЦПК считает, что ОГП тем самым ищет возможность не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не дал разрешения на проведения повторной спецпроверки.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020 года. Назначение главы САП до декабря 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ.
- В сентябре 2021 года Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- 20 декабря ОАСК отменил порядок проведения конкурса. Однако решение ОАСК может вступить в силу только после того, как его поддержит апелляционная инстанция, или после истечения срока подачи апелляционной жалобы.
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