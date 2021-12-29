Посольство США призывает комиссию утвердить результаты конкурса на руководителя САП

США призывают членов конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и сделать ее в интересах народа Украины. Об этом сказано в Twitter американского посольства в Киеве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Посольство также призывает комиссию "уважать собственные процедуры" и "принять правильное решение", утвердив уже сделанный комиссией выбор победителя конкурса.

"Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать работу, которую вам доверили", – сказано в твите.

На финальном этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, которые набрали 246 и 229 баллов соответственно.

29 декабря Центр противодействия коррупции заявил, что Офис генпрокурора незаконно начал повторную спецпроверку по кандидату на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрею Синюку, занявшему второе место в рейтинге по результатам конкурса. ЦПК считает, что ОГП тем самым ищет возможность не назначать на должность настоящего победителя Александра Клименко, который не дал разрешения на проведения повторной спецпроверки.

Читайте также: "Этого ждет весь мир". Как провластная часть комиссии по главе САП подрывает имидж Украины

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.