Комиссия по выборам директора НАБУ: Нардеп от СН заявляет, что Кабмин превысил полномочия

Член Национального совета по антикоррупционной политике и народный депутат от Слуги народа Анастасия Радина заявила, что Кабмин превысил свои полномочия, выдвинув дополнительное условие для включения зарубежного эксперта в состав конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ.

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"Как соавтор закона о НАБУ могу точно сказать: закон НЕ дает КМУ право установить для членов комиссии условия, ограничения, критерии или какие-либо другие дополнительные нормы по осуществлению их полномочий", – написала Радина в Telegram.

Она указала, что согласно Конституции органы государственной власти обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий. "Проще говоря, все, что не разрешено органу власти законом – запрещено", – подчеркнула нардеп.

15 февраля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что Кабмин включил международного эксперта Драго Коса в конкурсную комиссию по выборам директора НАБУ, однако указал для него специальное условие – членом этой комиссии Драго Кос может стать только после его выхода из конкурсной комиссии по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Сергей Бережной

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