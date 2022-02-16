UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Комиссия по выборам директора НАБУ: Нардеп от СН заявляет, что Кабмин превысил полномочия

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 16:02
Комиссия по выборам директора НАБУ: Нардеп от СН заявляет, что Кабмин превысил полномочия - Фото
Анастасия Радина (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Член Национального совета по антикоррупционной политике и народный депутат от Слуги народа Анастасия Радина заявила, что Кабмин превысил свои полномочия, выдвинув дополнительное условие для включения зарубежного эксперта в состав конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как соавтор закона о НАБУ могу точно сказать: закон НЕ дает КМУ право установить для членов комиссии условия, ограничения, критерии или какие-либо другие дополнительные нормы по осуществлению их полномочий", – написала Радина в Telegram.

Она указала, что согласно Конституции органы государственной власти обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий. "Проще говоря, все, что не разрешено органу власти законом – запрещено", – подчеркнула нардеп.

15 февраля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что Кабмин включил международного эксперта Драго Коса в конкурсную комиссию по выборам директора НАБУ, однако указал для него специальное условие – членом этой комиссии Драго Кос может стать только после его выхода из конкурсной комиссии по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Скриншот из Telegram

Читайте также: Верховная Рада четыре года игнорирует принятие антикоррупционной стратегии – посол ЕС

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция набу конкурсная комиссия Кабинет министров Украины анастасия радина драго кос
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 