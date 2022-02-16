Комиссия по выборам директора НАБУ: Нардеп от СН заявляет, что Кабмин превысил полномочия
Член Национального совета по антикоррупционной политике и народный депутат от Слуги народа Анастасия Радина заявила, что Кабмин превысил свои полномочия, выдвинув дополнительное условие для включения зарубежного эксперта в состав конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ.
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"Как соавтор закона о НАБУ могу точно сказать: закон НЕ дает КМУ право установить для членов комиссии условия, ограничения, критерии или какие-либо другие дополнительные нормы по осуществлению их полномочий", – написала Радина в Telegram.
Она указала, что согласно Конституции органы государственной власти обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий. "Проще говоря, все, что не разрешено органу власти законом – запрещено", – подчеркнула нардеп.
15 февраля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что Кабмин включил международного эксперта Драго Коса в конкурсную комиссию по выборам директора НАБУ, однако указал для него специальное условие – членом этой комиссии Драго Кос может стать только после его выхода из конкурсной комиссии по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- 19 октября Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции. Согласно новым правилам, директора Бюро будет назначать Кабмин по результатам конкурса.
- Срок полномочий действующего директора Бюро Артема Сытника истекает в апреле.
- Параллельно сейчас пытаются назначить главу САП. 3 февраля комиссия вновь не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Послы G7 разочарованы задержкой.
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