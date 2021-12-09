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Верховная Рада четыре года игнорирует принятие антикоррупционной стратегии – посол ЕС

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 12:43
Верховная Рада четыре года игнорирует принятие антикоррупционной стратегии – посол ЕС - Фото
Матти Маасикас (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Стратегический план борьбы с коррупцией уже четыре года "висит" в Верховной Раде без рассмотрения, а угрозы со стороны России не должны мешать реформам в Украине. Об этом заявил в Киеве на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

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В ЕС отмечают "ощутимые результаты" в работе антикоррупционных органов – НАПК, НАБУ, САП и ВАКС, – а также в госзакупках через систему ProZorro, в сфере здравоохранения, энергетики, цифровизации через приложение "Дія": "Это несколько шагов вперед".

Украина показывает, что намерена приближаться в сфере законодательства к Европейскому Союзу, считает посол. Но, по его мнению, на практике для этого пока сделано недостаточно.

Маасикас подчеркивает, что важно принять "повестку дня противодействия коррупции", и что это необходимо сделать даже в условиях нарастания угрозы российского вторжения. 

"К сожалению, Украина с 2017 года не приняла стратегический план внедрения реформ противодействия коррупции. Он завис в Верховной Раде, и слишком долго этот документ не рассматривают", – считает он. 

Посол ЕС также призывает не затягивать с реформой КСУ и обеспечить спокойный независимый отбор нового руководства НАБУ и САП.

"Очень важно, чтобы процесс отбора руководства САП был проведен без задержек", – сказал Маасикас. Он считает, что процесс шел слишком долго, потому что столкнулся с противодействием политических сил.

"Такой опыт нужно учесть, когда будет происходить отбор нового директора НАБУ на замену Сытнику", – считает посол.

Украине важно как минимум удержать результаты, достигнутые ею в борьбе с коррупцией, подчеркнул Маасикас. 

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Сергей Бережной, Валерия Кондратова
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верховная рада коррупция антикоррупционная инфраструктура набу специализированная антикоррупционная прокуратура Матти Маасикас
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