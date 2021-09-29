Коронавирус. В Минздраве показали, когда истекают сроки годности вакцин в Украине – список

Завтра, 30 сентября, В Украине истекает срок годности более 35 000 вакцин от коронавируса. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Интерфакс-Украина.

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В ведомстве говорят, что завтра истекает срок годности 1640 вакцин от AstraZeneca/Oxford и 35 676 вакцин Pfizer/BioNTech. Есть еще и такие дедлайны:

- 31 октября 2021-го истекает срок годности 1 604 591 дозы AstraZeneca/Oxford и 5772 Pfizer/BioNTech;

- 30 ноября – 1 164 959 AstraZeneca/Oxford, 2862 Pfizer/BioNTech;

- 31 декабря – 767 722 Pfizer/BioNTech;

- 31 января 2022-го – 877 296 Pfizer/BioNTech;

- 15 июня – 159 600 CoronaVac;

- Апрель-август 2023-го – 8 838 606 CoronaVac.

Всего на складах в Украине сейчас есть 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 Pfizer/BioNTech и 2 771 190 AstraZeneca/Oxford.

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В Минздраве заверяют, что темпы вакцинации от коронавируса в Украине растут: с введением желтой зоны карантина на 25% выросло введение первых доз вакцины.

Там также говорят, что принимают все меры, чтобы не допустить порчи вакцин. Например, первыми сейчас используются вакцины с коротким сроком годности.

Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса, несмотря на то, что вакцины доступны всем желающим.

Минздрав предлагает ввести обязательную вакцинацию для работников сферы образования и чиновников.

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Марк Сировой

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