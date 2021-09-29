UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Минздраве показали, когда истекают сроки годности вакцин в Украине – список

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 06:40
Коронавирус. В Минздраве показали, когда истекают сроки годности вакцин в Украине – список - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - EPA)

Завтра, 30 сентября, В Украине истекает срок годности более 35 000 вакцин от коронавируса. Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ведомстве говорят, что завтра истекает срок годности 1640 вакцин от AstraZeneca/Oxford и 35 676 вакцин Pfizer/BioNTech. Есть еще и такие дедлайны:

- 31 октября 2021-го истекает срок годности 1 604 591 дозы AstraZeneca/Oxford и 5772 Pfizer/BioNTech;

- 30 ноября – 1 164 959 AstraZeneca/Oxford, 2862 Pfizer/BioNTech;

- 31 декабря – 767 722 Pfizer/BioNTech;

- 31 января 2022-го – 877 296 Pfizer/BioNTech;

- 15 июня – 159 600 CoronaVac;

- Апрель-август 2023-го – 8 838 606 CoronaVac.

Всего на складах в Украине сейчас есть 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 Pfizer/BioNTech и 2 771 190  AstraZeneca/Oxford.

Читайте также: Четыре всадника антивакцинального апокалипсиса: во что до сих пор верят украинцы

В Минздраве заверяют, что темпы вакцинации от коронавируса в Украине растут: с введением желтой зоны карантина на 25% выросло введение первых доз вакцины.

Там также говорят, что принимают все меры, чтобы не допустить порчи вакцин. Например, первыми сейчас используются вакцины с коротким сроком годности.

Читайте также: Осторожно, темпы замедляются. Почему вакцин много, а прививок стали делать меньше

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцины коронавирус Pfizer AstraZeneca CoronaVac срок годности
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 