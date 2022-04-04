Кремль начал тайную мобилизацию: россиян искушают мародерством в Украине – Генштаб

В РФ приступили к скрытой мобилизации резервистов, рассчитывают привлечь еще примерно 60 000 человек. Как указывает Генштаб, основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение, в том числе за счет грабежа и мародерства.

Об этом сообщает Генштаб в свежей сводке.

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В первую очередь мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Укомплектование вооружением и военной техникой будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

Валерия Давыдова

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