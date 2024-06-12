Кресла Борреля и Мишель могут получить премьер Эстонии и экс-премьер Португалии – Politico

Кая Каллас (Фото: Кая Каллас/Facebook)

В Евросоюзе почти нашли консенсус относительно кандидатов на руководящие должности в блоке – в частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас может занять кресло главы внешней политики ЕС (сейчас занимает Жозеп Боррель), а экс-премьер Португалии Антониу Кошта – главы Европейского Совета (сейчас это Шарль Мишель). Об этом сообщает Politico, ссылаясь на восьмерых неназванных европейских чиновников и дипломатов.

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Журналисты утверждают, что у ЕС возникает общее видение того, кто должен занимать должности руководящих в блоке.

По их информации, в первую четверку кандидатов войдут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Европарламента Роберта Мецола, премьер Эстонии Каллас и экс-премьер Португалии Кошту.

Отмечается, что фон дер Ляйен и Мецола останутся на своих должностях. Борелля может заменить Каллас, а у Кошты есть шансы получить должность Мишеля в Евросовете.

Пока конкретных решений еще нет, однако планы соглашений ожидаются на неформальном ужине лидеров блока 17 июня, а официальные решения будут приняты 27-28 июня, заявили собеседники издания.

"Действительно, скорость достижения консенсуса даже заставила некоторых дипломатов опасаться, что должна быть неожиданность. Чем больше оптимизма я слышу, тем больше я нервничаю", – высказался один из дипломатов ЕС.

Собеседники также отметили, что замена всех нынешних глав ЕС новыми могла бы нарушить стабильность в блоке на фоне войны России против Украины и возможного переизбрания Дональда Трампа на второй срок президентства в США.

9 мая Мецола сказала, что "сильная позиция" относительно нелегитимности Путина ожидается от нового состава Европарламента.

10 июня фон дер Ляен заявила, что после победы на выборах в Европарламент Европейская народная партия (EPP) будет строить большинство с проукраинскими силами.

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