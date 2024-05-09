Нелегитимность Путина. Метсола: Сильную позицию ожидаем от следующего Европарламента

Ранее ЕП не признал российские "выборы", особенно те, что незаконно проводились в оккупации

Роберта Метсола (Скриншот из видео)

"Сильная позиция" по поводу нелегитимности пребывания диктатора Владимира Путина в должности "президента РФ" ожидается от Европейского парламента уже после утверждения его нового созыва. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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Журналистка спросила, будет ли политик поддерживать призыв Министерства иностранных дел Украины не признавать Путина легитимным президентом.

Метсола повторила позицию Европарламента, отмечавшего, что результаты "президентских выборов" в РФ "не были сюрпризом" ни для кого.

И потому этот институт сразу отреагировал таким образом, что Евросоюз не признает российские "выборы", особенно незаконно проведенные на временно оккупированных территориях Украины, пояснила Метсола.

В то же время она добавила, что каденция нынешнего созыва Европарламента скоро заканчивается, а новый будет утвержден уже 16-17 июля.

"И тогда мы будем ожидать сильную позицию уже от нового парламента", – подытожила политик.

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9 мая в Киев прибыли Метсола и министр развития Германии Шульце.

Визит должностного лица из ФРГ проходит в рамках подготовки к конференции по вопросам восстановления, которая должна собрать в июне в Берлине около 1500 участников – среди них будут главы государств и правительств.

Совместную пресс-конференцию политиков сорвала воздушная тревога, объявленная из-за очередной угрозы атаки с воздуха со стороны РФ.

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