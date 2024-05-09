Нелегітимність Путіна. Мецола: Сильної позиції очікуємо від наступного Європарламенту

Раніше ЄП не визнав російські "вибори", особливо ті, що незаконно проводилися в окупації

Роберта Мецола (Скриншот із відео)

"Сильна позиція" щодо нелегітимності перебування диктатора Володимира Путіна на посаді "президента РФ" очікується від Європейського парламенту вже після затвердження його нового скликання. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

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Журналістка запитала, чи буде політикиня підтримувати заклик Міністерства закордонних справ України не визнавати Путіна легітимним президентом.

Мецола повторила позицію Європарламенту, який зазначав, що результати "президентських виборів" у РФ "не були сюрпризом" ні для кого.

І тому цей інститут відразу відреагував у такий спосіб, що Євросоюз не визнає російські "вибори", особливо ті, що проведені незаконно на тимчасово окупованих територіях України, пояснила Мецола.

Водночас вона додала, що каденція теперішнього скликання Європарламенту скоро сплине, а нове буде затверджено вже 16-17 липня.

"І тоді ми очікуватимемо сильну позицію вже від нового парламенту", – підсумувала політикиня.

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9 травня до Києва прибули Мецола та міністерка розвитку Німеччини Шульце.

Візит посадовиці з ФРН відбувається у межах підготовки до конференції з питань відновлення, яка має зібрати у червні в Берліні близько 1500 учасників – серед них будуть очільники держав і урядів.

Спільну пресконференцію політиків зірвала повітряна тривога, оголошена через чергову загрозу атаки з повітря з боку РФ.

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