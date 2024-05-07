Представники Європи були на "інавгурації" Путіна, бо дехто обирає економічні інтереси – нардеп

"Це має ганебний вигляд", – каже голова комітету Ради з питань зовнішньої політики

Диктатор Володимир Путін на "інавгурації" (Фото: EPA)

Деякі європейські країни надіслали своїх представників на так звану "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна. Лідери країн, які так вчинили, ставлять свої економічні інтереси над європейськими цінностями й принципами, заявив у коментарі LIGA.net нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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На його думку, деякі очільники країн, які надіслали представників на "інавгурацію" Путіна, ставлять свої економічні інтереси вище європейських цінностей і принципів.

Нардеп зазначив, що ці лідери хочуть щось отримати від держави-агресора РФ, не думаючи про те, який вигляд матиме їхня країна "в очах історії".

"Це має ганебний вигляд. Справжня демократична країна, яка цінує верховенство права, не може направляти свого представника на "інавгурацію" кривавого диктатора, який є воєнним злочинцем і вчиняє геноцид", – акцентував Мережко.

Сьогодні Радіо Свобода опублікувало перелік країн, представники яких мали прибути на "інавгурацію" російського диктатора. Серед країн-членів ЄС у переліку були Франція, Греція, Кіпр, Мальта, Угорщина та Словаччина.

6 травня у МЗС України заявили, що інавгурація Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результати російських виборів.

У Держдепі США повідомили, що країна не надсилатиме представника на "інавгурацію" Путіна, проте і далі вважають його "президентом Росії".

Агенція Reuters заявляла, що Франція відправить свого посла на церемонію "інавгурації" російського диктатора, тоді як загалом в Євросоюзі ще міркують над відповіддю.

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