Представители Европы были на "инаугурации" Путина. Некоторые выбирают экономику – нардеп

"Это выглядит позорно", – говорит председатель комитета Совета по внешней политике

Диктатор Владимир Путин на "инаугурации" (Фото: EPA)

Некоторые европейские страны направили своих представителей на так называемую "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина. Лидеры так поступивших стран ставят свои экономические интересы над европейскими ценностями и принципами, заявил в комментарии LIGA.net нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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По его мнению, некоторые руководители стран, приславших представителей на "инаугурацию" Путина, ставят свои экономические интересы выше европейских ценностей и принципов.

Нардеп отметил, что эти лидеры хотят что-то получить от государства-агрессора РФ, не думая о том, как будет выглядеть их страна "в глазах истории".

"Это выглядит позорно. Настоящая демократическая страна, которая ценит верховенство права, не может направлять своего представителя на "инаугурацию" кровавого диктатора, который является военным преступником и совершает геноцид", – акцентировал Мережко.

Сегодня Радио Свобода опубликовала список стран, представители которых должны были прибыть на "инаугурацию" российского диктатора. Среди стран-членов ЕС были Франция, Греция, Кипр, Мальта, Венгрия и Словакия.

6 мая в МИД Украины заявили, что инаугурация Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.

В Госдепе США сообщили, что страна не будет посылать представителя на "инаугурацию" Путина, однако и дальше считают его "президентом России".

Агентство Reuters заявляла, что Франция отправит своего посла на церемонию "инаугурации" российского диктатора, тогда как в целом в Евросоюзе еще размышляют над ответом.

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