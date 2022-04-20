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Кровь стынет в жилах. В Бородянке нашли девять захоронений мирных жителей

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 20:59
Кровь стынет в жилах. В Бородянке нашли девять захоронений мирных жителей - Фото
Работа спасателей в Бородянке (Фото: Дмитрий Кулеба/telegram)

Во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено 9 захоронений мирных жителей. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова

"Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли", – рассказала генпрокурор. 

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Причина смерти еще трех человек будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. 

"До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевской области. Кровь стынет в жилах", – написала Венедиктова в Facebook. 

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Роман Брыль
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