Кровь стынет в жилах. В Бородянке нашли девять захоронений мирных жителей

Во время проведения следственных действий в Бородянке было выявлено 9 захоронений мирных жителей. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли", – рассказала генпрокурор.

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Причина смерти еще трех человек будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевской области. Кровь стынет в жилах", – написала Венедиктова в Facebook.

Бородянка под Киевом почти полностью разрушена – фото, видео.

6 апреля голова Бородянки рассказал, как оккупанты расстреливали людей, пытавшихся достать пострадавших из-под завалов.

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Роман Брыль

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