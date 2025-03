Крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу закрыли из-за пожара на подстанции – видео

Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания) объявил о закрытии на весь день 21 марта из-за "значительного отключения электроэнергии". Авария произошла из-за пожара на электрической подстанции в районе Хейс, питающего аэропорт.

"Для поддержки безопасности наших пассажиров и коллег Хитроу будет закрыто до 23:59 21 марта", – говорится в заявлении аэропорта.

По данным BBC, пожар возник около 23:30 20 марта (00:30 21 марта по киевскому времени). Причина возгорания пока неизвестна.

⚠️ Power station близ Heathrow in flames – and no, I don't believe in coincidences.



Помещение близ Лондона в Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the business airports in the world. Thousands homes є зараз без electricity. The cause is "unknown," but… pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO