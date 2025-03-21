Крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу закрыли из-за пожара на подстанции – видео

Инцидент повлияет более чем на 1300 рейсов и около 150 000 пассажиров

Пожар на подстанции в Хейсе (Фото: @PakistaniIndex)

Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания) объявил о закрытии на весь день 21 марта из-за "значительного отключения электроэнергии". Авария произошла из-за пожара на электрической подстанции в районе Хейс, питающего аэропорт.

"Для поддержки безопасности наших пассажиров и коллег Хитроу будет закрыто до 23:59 21 марта", – говорится в заявлении аэропорта.

По данным BBC, пожар возник около 23:30 20 марта (00:30 21 марта по киевскому времени). Причина возгорания пока неизвестна.

⚠️ Power station близ Heathrow in flames – and no, I don't believe in coincidences.



Помещение близ Лондона в Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the business airports in the world. Thousands homes є зараз без electricity. The cause is "unknown," but… pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 21, 2025

Как отмечает издание, официальных данных о том, сколько рейсов было запланировано в Хитроу 21 марта и сколько будет отменено, нет. Мониторинговые ресурсы сообщают, что инцидент повлияет по меньшей мере на 1351 рейс и более 145 000 пассажиров.

Вероятно, цифры будут расти, ведь по состоянию на 08:00 (09:00 по киевскому времени) пожар продолжался. Аэропорт предупредил о "значительных сбоях" в работе в ближайшие дни.

Хитроу является крупнейшим аэропортом Великобритании и входит в пятерку самых загруженных аэропортов в мире. Ежедневно он обслуживает около 1300 посадок и взлетов. В прошлом году через терминалы Хитроу прошли рекордные 83,9 млн пассажиров.