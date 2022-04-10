Кулеба: В 2008-м ошиблись Германия и Франция, а расплачиваемся мы

Германия и Франция в 2008 году допустили стратегическую ошибку, закрыв для Украины путь в НАТО, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью NBC News он подчеркнул, что расплачиваться за эту ошибку приходится Украине.

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"Если бы мы были членом НАТО, этой войны не было бы. Мы расплачиваемся за стратегическую ошибку, которую допустили Германия и Франция, отвергнув усилия Соединенных Штатов и других союзников по присоединению Украины. И не Германия или Франция расплачиваются за эту ошибку, это делает Украина" , – сказал Кулеба.

Он считает справедливым, чтобы Запад и НАТО помогли Украине выстоять в войне с Россией.

"Мы предлагаем справедливое соглашение: вы даете все, что нам нужно, а мы сражаемся, чтобы вам не пришлось вступать в бой, когда Путин решит проверить пятую статью Североатлантического договора и атаковать одну из стран НАТО", – сказал Кулеба.

3 марта президент Владимир Зеленский пригласил бывших лидеров Франции и Германии в Бучу посмотреть, к чему привели их уступки России. По словам президента, Франсуа Саркози и Ангела Меркель в 2008 году думали, что смогут "успокоить Россию", отказав Украине во вступлении в НАТО, но ошиблись.

На следующий день пресс-секретарь Меркель заявила, что бывший канцлер до сих пор считает правильным решение Бухарестского саммита в 2008 году не предоставлять Украине Плана действий по членству в НАТО.

Андрей Водяный

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