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Кулеба: В 2008-м ошиблись Германия и Франция, а расплачиваемся мы

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 19:33
Кулеба: В 2008-м ошиблись Германия и Франция, а расплачиваемся мы - Фото
Фото: пресс-служба МИД

Германия и Франция в 2008 году допустили стратегическую ошибку, закрыв для Украины путь в НАТО, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью NBC News он подчеркнул, что расплачиваться за эту ошибку приходится Украине.

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"Если бы мы были членом НАТО, этой войны не было бы. Мы расплачиваемся за стратегическую ошибку, которую допустили Германия и Франция, отвергнув усилия Соединенных Штатов и других союзников по присоединению Украины. И не Германия или Франция расплачиваются за эту ошибку, это делает Украина" , – сказал Кулеба.

Он считает справедливым, чтобы Запад и НАТО помогли Украине выстоять в войне с Россией.

"Мы предлагаем справедливое соглашение: вы даете все, что нам нужно, а мы сражаемся, чтобы вам не пришлось вступать в бой, когда Путин решит проверить пятую статью Североатлантического договора и атаковать одну из стран НАТО", – сказал Кулеба.

Андрей Водяный
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Германия нато франция дмитрий кулеба
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