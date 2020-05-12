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Легко живи по плану с Циклодиноном. Отзывы о препаратеp

Легко живи по плану с Циклодиноном. Отзывы о препарате - Фото
Циклодинон
12.05.2020, 10:00

Эффективность Циклодинона доказана в ходе клинических исследований. Циклодинон производится на заводе в Германии и доставляется в другие страны мира

Жизнь женщины насыщена ролями: дочка, мама, жена, сотрудник, начальник. Каждый день начинается с того, что «кричит» будильник и раздражающий звон слышен даже в отдаленных уголках квартиры. Женщина глаза открыла, а голова прилипла к подушке и вообще ощущение, что уснула 5 минут назад. Рядом смартфон, руки сами тянуться к нему проверить погоду и соцсети, мессенджер, календарь. Что там у нас сегодня за планы и есть ли время передохнуть или как обычно в бесконечной гонке проведем день?

Кстати, а что с месячными? Вроде должны начаться, начнутся ли...

Так, сегодня 21 число, состояние разбитое, болит голова, в прошлом месяце отмечено начало 10-го числа. Как же напрягает неизвестность! Цикл начинается в разное время уже давно, последние 2 года, точно. При этом первые дни месячные болезненны. Подруги говорят, что можно лечить гормонами, но при этом возможны побочные эффекты: набор веса, тошнота, болезненность груди и т.д.

“Обычно при болях принимают анальгетики, которые маскируют симптомы, а со временем, все возвращается снова.” – с этими тревожными мыслями пошла на кухню, налила стакан воды, включила ноутбук и запустила музыку, через 5 минут началась реклама:

“Не знаете, когда начнутся «женские дни»?

Принимая гормональные препараты рискуете набрать вес, а эффективность БАД не доказана.

Немецкий лекарственный препарат Циклодинон имеет полностью растительный состав. Он эффективно нормализует баланс гормонов, восстанавливает регулярность менструального цикла и устраняет все нежелательные симптомы.

Тысячи женщин  в мире принимают Циклодинон и спокойно планируют отпуск на море или в горах.”

Может это Вселенная говорит? Ну правда же, только включила и сразу ответ – Циклодинон.

Говорят, что лекарственный препарат, а не БАДы какие-то, значит позаботились о том, чтобы доказать эффективность. Было бы хорошо, если реально нормализует цикл и он работает, как часы. Потянулась к шторе, раскрыла окно и вдохнула полную грудь воздуха.  Какое же счастье знать, что будет завтра!

Выбрала отель на море и сразу забронировала даты. Как же хочется на теплый песочек под пальму.

Мысль о том, что стоит попробовать, пульсировала в голове, проглотила овсянку и открыла шкаф.

- Да уж, только темные штаны. Почему? Да все потому же, а вдруг начнется?

Оделась, накрасила ресницы и вышла на улицу.

Уставшая походка, голова «раскалывается», как после вечеринки, ветер раздражает, постояла минуту возле подъезда, подбежал серый кот, плюшевый, мурчащий, такая приятная шерстка касалась ног и это должно было радовать и умилять, но почему-то внутри только раздражение, живот тянет, а поясницу крутит. 

В метро ехала стоя по привычке, отошла в угол подальше от всех людей. Шла быстро, не замечая никого вокруг, как говорится “на автопилоте”. 

Добралась до работы, села за стол и включила ноутбук. В поиске набрала Циклодинон и нашла описание препарата:

"Циклодинон  разработан немецкими фармацевтами компании Бионорика с помощью концепции фитониринга. Согласно данному подходу, при производстве лекарственных средств используются только специальные сорта лекарственных растений с рекордным содержанием биологически активных веществ; специальные методы экстракции и лабораторный контроль биохимического состава готового продукта позволяют объединить знания в области фитотерапии с технологиями 21-го века. Все это гарантирует эффективность, которая доказана в ходе клинических исследований. Циклодинон производится на заводе в Германии и потом доставляется в другие страны мира.

Формы выпуска и инструкция по приему Циклодинона:

Препарат выпускают в 2 формах - таблетки и капли. Принимается 1 раз в сутки - отлично!

По отзывам пациенток, облегчение состояния наступает уже через несколько недель после начала курса Циклодинона. Но стоит пройти полный курс лечения, несмотря на положительную динамику.”

Отзывы женщин о Циклодиноне:

Отзыв о Циклодиноне № 1:

Катя, 24 года, Житомир:

«Нерегулярный менструальный цикл стал мешать мне жить. А постоянные перепады настроения - то всех люблю, то убила бы!.. Гинеколог выписала Циклодинон для облегчения симптомов, изучив отзывы о нем в интернете решилась принимать препарат. Пью пока только второй месяц, но уже настроение адекватно ситуации.»

Отзыв о Циклодиноне № 2:

Марина, 35 лет, Запорожье:

"Последние 3 года нерегулярный цикл рушил все планы. Муж и дети купаются, а я на берегу, ненавижу всех. Уже 6 месяцев принимаю Циклодинон, пропила 2 курса. Посоветовала мама, которая активно изучала отзывы о препарате, за что я ей очень благодарна.  Положительные изменения заметила уже через месяц приема, но не прекращаю лечение. Пока сбоев в цикле не было, надеюсь, так будет и дальше. Теперь я с удовольствием планирую отпуск с семьей, зная, что сюрпризов не будет».

Отзыв о Циклодиноне № 3:

Валентина, 30 лет, Днепр: «Очень долго мучалась от нерегулярного менструального цикла. Конечно же, мне причиняло и моральный, и физический дискомфорт то, что я не могу сама распоряжаться своей жизнью. Более 3 лет принимаю Циклодинон, курсами, примерно 2 курса в год. Начала лечение благодаря хорошим отзывам своей подруги. Положительные изменения заметила уже через месяц приема, но не прекращаю лечение. Пока сбоев в цикле не было, надеюсь, так будет и дальше.»


Все понятно, буду пробовать, надеюсь все у нас с Циклодиноном получится.

Набрала в поиске «Купить Циклодинон», сразу высветился сайт liki 24, добавила в корзину и оплатила. По дороге домой зашла в аптеку, забрала упаковку препарата и начала принимать.

Прошло 6 месяцев, пропила 2 курса.

Будильник зазвенел, как обычно. Открыла глаза и сладко потянулась. Всю комнату захватил яркий утренний свет. Налила себе кофе и с чашкой в руках пошла в ванную. В зеркале на нее смотрела красотка с ослепительной улыбкой, игриво подмигнула сама себе.

Так, сегодня 21 число, а женские дни будут точно 30-го, уже проверено, значит можно надеть белую юбку и колготки.

Медленно с наслаждением поела овсянку с малинкой, одела блузку и белую юбку и вышла во двор. Серый кот подбежал моментально, погладила его с любовью, ощущая нежный плюш под руками и почесала за ушком.


По улице шла обаятельная и привлекательная женщина, виляя бедрами, мужчины оборачивались ей вслед, а она смотрела на них немного свысока щедро дарила улыбки и глубоко вздохнув сказала вслух:

Сегодня мой день, мои правила, я счастлива и свободна!

На правах спонсорства

 

 

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циклодинон
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