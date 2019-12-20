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Лови идею Новогоднего подаркаp

Лови идею Новогоднего подарка - Фото
20.12.2019, 17:00

Только до конца декабря приобретай абонементы в подарочном формате для любимого человека, мамы, папы, брата или сестры и сделай замечательный сюрприз

На правах рекламы

Новогодняя подарочная лихорадка в самом разгаре. Выбрать нужный  и незабываемый подарок для родных не легкое дело, и компания Sport Life предлагает замечательную идею.

Только до конца декабря приобретай абонементы в подарочном формате для любимого человека, мамы, папы, брата или сестры и сделай замечательный сюрприз.

Выбирай любую категорию абонемента в мире фитнеса Sport Life. Доступ к 60 клубам по всей стране, посещение бассейнов, тренажерных залов, групповых занять и SPA-комплексов – все это в одном подарке.

Доступны 3 категории абонементов: Classic – включает в себя тренажерные залы, студии групповых занятий в клубах Киева и регионов и стоит лишь 800 гривен, Classic + Бассейны – 1600 гривен с возможностью посещения бассейна с пьятиуровневой системой очистки воды, Premium – 2500 гривен для любителей отличного комфорта со SPA-комплексами.

Фитнес – супер подарок, поэтому сделай следующий год энергичным, здоровым и активным вместе со Sport Life.

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