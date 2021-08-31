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Информационно-образовательный ресурс "Освіта.ua" опубликовал рейтинги украинских школ по результатам ЗНО-2021. В рейтинге "200 лучших школ Украины" учитывается средний балл по всем предметам, количество учеников, а также процент успешно сдавших тестирование.

В условиях пандемии и карантина многие родители ищут не только качественное образование для своих детей, но и безопасную альтернативу обычным школам. Традиционно сильными в нашей стране считаются престижные частные гимназии и физико-математические лицеи при университетах, жестко отбирающие учеников еще в средней школе.

Вместе с этим, уже несколько лет подряд отечественные дистанционные школы входят в ТОП-50 учебных заведений страны. Здесь зачастую нет предварительного отбора, могут учиться все дети независимо от их предыдущих оценок или места жительства. Лучшие результаты среди дистанционных школ продемонстрировали воспитанники "Оптимы":

40 место среди всех школ Украины,

23 место среди школ Киева,

1 место среди дистанционных школ Украины.

В "Оптиме" прокомментировали, что такой результат стал возможным благодаря кропотливой работе талантливых профессиональных педагогов, их опыту, самоотдаче и большому уважению к детям. Ключевыми элементами эффективной учебы школа видит международные стандарты и опыт в образовании, гибкую индивидуальную программу, а также мотивацию детей.

Напомним, что "Оптима" — первая полностью дистанционная школа в Украине. В 2020 она также показала отличные результаты своих воспитанников на ЗНО: заняла 23 место в столице и 41 – по Украине, опередила более 500 киевских и около 15 000 украинских школ с очной, дистанционной и смешанной формой обучения.

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