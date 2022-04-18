UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Любители Путина в Германии используют букву "Z". Открыто уже более 140 уголовных дел

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 06:52
Любители Путина в Германии используют букву
Техника оккупантов с Z, фото - "Азов"

В Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины, пишет DW. Большинство из них касаются использования символа полномасштабного вторжения – буквы "Z".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Демонстрация этой буквы в общественных местах подпадает под 140 статью немецкого Уголовного кодекса, где говорится об ответственности тех, кто "поощряет или иным образом … одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

Наказание за такое публичное одобрение - штраф или лишение свободы до трех лет.

  • Во многих регионах Германии уже официально запрещено демонстрировать георгиевскую ленточку, а также латинские буквы "Z" и "V", а в земле Нижняя Саксония – и флаг СССР.
  • Как пишет DW, самая нашумевшая акция поддержки войны – автопробег, который провели накануне публикации первых фото убитых людей в Буче, –  вызвала в Германии волну негодования и резонанс, который не стихает до сих пор. В других регионах страны подобные автопробеги теперь не разрешают.
Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 