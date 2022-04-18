Любители Путина в Германии используют букву "Z". Открыто уже более 140 уголовных дел
18.04.2022, 06:52
Техника оккупантов с Z, фото - "Азов"
В Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины, пишет DW. Большинство из них касаются использования символа полномасштабного вторжения – буквы "Z".
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Демонстрация этой буквы в общественных местах подпадает под 140 статью немецкого Уголовного кодекса, где говорится об ответственности тех, кто "поощряет или иным образом … одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.
Наказание за такое публичное одобрение - штраф или лишение свободы до трех лет.
- Во многих регионах Германии уже официально запрещено демонстрировать георгиевскую ленточку, а также латинские буквы "Z" и "V", а в земле Нижняя Саксония – и флаг СССР.
- Как пишет DW, самая нашумевшая акция поддержки войны – автопробег, который провели накануне публикации первых фото убитых людей в Буче, – вызвала в Германии волну негодования и резонанс, который не стихает до сих пор. В других регионах страны подобные автопробеги теперь не разрешают.
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