Медведчука лишат мандата после приговора суда – Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Виктора Медведчука смогут лишить депутатского мандата только после приговора суда. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в среду, комментируя задержание Медведчука.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Статья 81 Конституции определяет семь случаев лишения лица депутатского мандата. По поводу Медведчука ведется уголовное производство, и как только мы получим решение суда, вступившее в законное действие, это будет основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что в парламенте Украины не должно быть людей, "смотрящих в сторону России", и спрогнозировал прекращение деятельности фракции ОПЗЖ (Медведчук был одним из ее лидеров).

"Я не хочу спойлерить, но думаю, в ближайшее время такой фракции в парламенте не будет", – сказал Стефанчук.

Медведчука задержали 12 апреля, после того как он скрылся из-под домашнего ареста и больше месяца скрывался на территории Украины.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.