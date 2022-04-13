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Медведчука лишат мандата после приговора суда – Стефанчук

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 16:47
Медведчука лишат мандата после приговора суда – Стефанчук - Фото
Фото: vybor.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Виктора Медведчука смогут лишить депутатского мандата только после приговора суда. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в среду, комментируя задержание Медведчука.

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"Статья 81 Конституции определяет семь случаев лишения лица депутатского мандата. По поводу Медведчука ведется уголовное производство, и как только мы получим решение суда, вступившее в законное действие, это будет основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что в парламенте Украины не должно быть людей, "смотрящих в сторону России", и спрогнозировал прекращение деятельности фракции ОПЗЖ (Медведчук был одним из ее лидеров).

"Я не хочу спойлерить, но думаю, в ближайшее время такой фракции в парламенте не будет", – сказал Стефанчук.

Андрей Водяный
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верховная рада виктор медведчук Руслан Стефанчук ОПЗЖ
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