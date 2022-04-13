Медведчука лишат мандата после приговора суда – Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Виктора Медведчука смогут лишить депутатского мандата только после приговора суда. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в среду, комментируя задержание Медведчука.
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"Статья 81 Конституции определяет семь случаев лишения лица депутатского мандата. По поводу Медведчука ведется уголовное производство, и как только мы получим решение суда, вступившее в законное действие, это будет основанием для того, чтобы лишить его депутатского мандата", – сказал Стефанчук.
Он добавил, что в парламенте Украины не должно быть людей, "смотрящих в сторону России", и спрогнозировал прекращение деятельности фракции ОПЗЖ (Медведчук был одним из ее лидеров).
"Я не хочу спойлерить, но думаю, в ближайшее время такой фракции в парламенте не будет", – сказал Стефанчук.
- Медведчука задержали 12 апреля, после того как он скрылся из-под домашнего ареста и больше месяца скрывался на территории Украины.
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