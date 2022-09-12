МИД взяло под контроль дело об избиении россиянином двух украинок во Франции
По поручению министерства иностранных дел Украины украинское посольство в Париже взяло под особый контроль дело об избиении россиянином двух украинок. Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко.
"Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", – написал Николенко.
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О нападении на украинок сообщил вице-президент союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.
"Вчера в 22:30, в Рокбрюн-Кап-Мартен, двух украинских девушек избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку. На данный момент преступники еще не найдены!", – рассказал Когутяк.
По сообщению французского издания Monaco-Matin, украинки Алина и ее мать Елена во время прогулки вдоль побережья включили на телефоне присланный им ролик с украинской музыкой.
"Это была украинская музыка. В тексте песни говорилось: "Миру было бы лучше без российской армии", – рассказала Елена.
На музыку отреагировала группа из четырех человек. "Один из мужчин побежал к нам. Он ударил меня по лицу, я упала на землю, и он ударил меня ногой. Потом он трижды ударил мою мать", – вспоминает Алина.
В результате нападения у Елены сломан нос. У Алины сильные боли в ногах и голове. Они доставлены в больницу.
Свидетели утверждают, что нападавший был русским.
Алина и Елена приехали в Рокбрюн-Кап-Мартен 19 апреля. Они бежали из Изюма после оккупации города российскими войсками.
- 12 сентября депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников сообщил, что в Изюме Харьковской области, где 10 сентября подняли флаг Украины, сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия.
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