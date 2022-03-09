"Мы здесь враги, пришедшие на чужую землю". Что рассказали пленные солдаты РФ в Одессе

Трое военных российской армии дали брифинг в Одессе после попадания в плен в Украине.

Брифинг обнародовала Одесская областная военная администрация

Они рассказали, как попали в Украину, зачем приехали и извинялись перед украинцами.

Пленные россияне Иван Темный, Роман Радионов и Иван Головцов утверждают, что до конца не знали, куда их отправляют.

Разведчик-гранатометчик Иван Темный из Москвы говорит, что попал на территорию Украины со стороны Крыма 24 февраля:

"Нам никто не говорил, что мы должны проводить какие-то военные задания на территории Украины. Нас поставили в колонну и за час до отбытия, когда уже ничего нельзя было изменить, нам сообщили, что мы отправляемся в Новую Каховку".

По его словам, в колонне находились люди, которые хотели отказаться. Никаких четких приказов российское руководство поначалу не отдавало. А когда они оказались возле Николаева, где их разбили, "любые приказы в принципе исчезли": "Нас просто бросили. Вместе с большим количеством техники".

Он знал, что происходит в Украине, и что в "освобождении" российскими войсками никто не нуждается.

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"Задачу убивать мирное население перед нами сначала не ставили, только военных – если они сдаются, брать в плен. Так же мы не должны разрушать гражданскую инфраструктуру. Но как оказалось, уже в бою, мы убивали и гражданских, и уничтожали дома. Ничего, что нам сначала сообщили командиры, не выполнялось", – рассказал рядовой армии РФ Роман Радионов из Свердловской области.

По его словам, приказ убивать мирное население появился через три дня, когда они уже находились в Херсонской области.

Руководство держало в тайне, куда военные колонны РФ двигаются, если бы им сказали, что идут на боевые действия в Украину – половина солдат стала бы отказываться, уверяет Иван Головцов из Архангельской области, командир автомобильной службы 34-й бригады горной бригады вооруженных сил РФ.

"Не поддерживаю того, что сейчас происходит, потому что умирает большое количество невинных мирных граждан, детей, пожилых людей" – добавил он.

Все трое извинились перед украинским народом и отметили "очень хорошее отношение" к ним в Украине после того, как они сдались в плен.

Уляна Букатюк

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