Перед загрузкой сайта может быть текст о проверке браузера или запрос на верификацию, что вы не робот. Не волнуйтесь, это безопасно для вас

С 24 октября сайт LIGA.net подвергается систематическим кибератакам. Команда наших технических специалистов сумела минимизировать ее влияние. В результате повышенных средств защиты, при входе на сайт LIGA.net вы можете видеть "защитные" сообщения.

Пожалуйста, не волнуйтесь, они никоим образом не влияют на ваши ресурсы или гаджеты.

Поскольку у нас есть аргументированные подозрения, что кибератака шла из России, то для читателей из этой страны установлено дополнительную защиту, которая требует двойной верификации.

Приносим всем читателям извинения за временные неудобства.

Если перед загрузкой LIGA.net вы увидели сообщение, не похожее ни на один из указанных выше, или вдруг у вас возникли проблемы с загрузкой нашего сайта, то пишите нам на [email protected] или в наши соцсети. Мы попробуем оперативно решать ваши проблемы.

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