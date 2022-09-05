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НАТО собирает "зимний пакет" для Украины: покроет 50% потребностей ВСУ в теплой форме

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 17:23
НАТО собирает
Фото:depositphotos.com

НАТО готов покрыть 50% запроса Украины о поставках зимней одежды, обуви и зимних палаток для Вооруженных Сил Украины. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на полученное в НАТО подтверждение о готовящемся "зимнем пакете" для ВСУ.  

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В конце июля министр обороны Алексей Резников направил запрос генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 украинских солдат, уточняет издание. 

Через несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия согласились поставить зимнее обмундирование ВСУ.  

Впоследствии к "зимнему пакету" решили присоединиться Германия, Дания и другие страны.  

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Роман Бриль
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