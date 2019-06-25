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25.06.2019, 10:00

Названы основные требования к системам климатизации БЦ и ТРЦp

Названы основные требования к системам климатизации БЦ и ТРЦ - Фото
Владимир Степура, директор компании «Ликонд»

Каким требованиям должно отвечать климатическое оборудование для крупных объектов?

На правах рекламы

Сегодня ни один ТРЦ или бизнес-центр не может обойтись без климатической системы, и бесперебойная работа оборудования особенно актуальна в летнюю жару. Каким требованиям должно отвечать климатическое оборудование для крупных объектов?

Чтобы обеспечить стабильный комфорт внутри помещений для посетителей, а также эффективность для владельцев и девелоперов, климатическая техника должна быть современной и надежной. Функциональность и дополнительные опции (например, увлажнение, осушение и очистка воздуха), низкий уровень рабочего шума, простое управление – все это необходимые условия обеспечения высокого уровня комфорта. Еще одно обязательное требование – энергоэффективность.

«Затраты на электроэнергию, необходимую для работы оборудования, которое используют для кондиционирования, вентиляции, отопления и горячего водоснабжения, занимают от 50% всех затрат для офисных центров и от 70% - для гостиниц и ТРЦ. Поэтому климатическая система обязательно должна быть энергоэффективной, пр чем об эффективности климатической установки необходимо судить по показателю не номинальной, а сезонной энергоэффективности», - отмечает Владимир Степура, директор компании «Ликонд», официального дистрибьютора DAIKIN в Украине.

Под сезонной энергоэффективностью подразумевается эффективность работы климатического оборудования как с учетом конкретной климатической зоны, так и с учётом реальной загрузки оборудования на протяжении всего календарного года. Сезонные значения энергоэффективности (SEER и SCOP) более точно отражают реальную картину эксплуатации климатического оборудования в течение года в условиях европейского климата. На данный момент, максимальные показатели сезонной энергоэффективности имеет техника ТМ DAIKIN.

Для ЖК премум-класса чаще всего используются мультисплит системы или мультизональные системы (классические VRV или системы мини-VRV с наружными блоками меньшей мощности, которые можно разместить в ограниченном пространстве). В гостиницах обычно используют решения на базе системы чиллер-фанкойл или на базе VRV-системы. «Мультизональные системы имеют преимущества перед системой чиллер-фанкойл, и при этом все более популярной становится мультизональная система с рекуперацией тепла. С этими системами можно обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию, что достаточно актуально. Эти системы быстрее проектируются, монтируются и требуют минимального сервиса во время эксплуатации. К тому же, они энергоэффективны и компактны», - отмечает Владимир Степура.

Также надо учитывать габариты и эстетику техники, чтобы оборудование не испортило замысел архитекторов и дизайнеров. Для наружных блоков – это компактные размеры и возможность их установки в наименее заметных местах, для внутренних – стильный дизайн, который можно вписать в любой интерьер.

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Теги: кондиционер
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