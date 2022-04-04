Не "братские народы". Минкульт призвал прекратить культурное сотрудничество с агрессором

Министерство культуры выступает против любого культурного диалога с агрессором, написал у себя в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.

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Министр подчеркнул важность прекращения сотрудничества со всеми государственными российскими институтами сферы культуры и медиа, а также с представителями РФ за рубежом, которые откровенно выступают в поддержку войны или умалчивают ее.

Также Ткаченко призвал отказаться от сотрудничества в любых проектах с теми, кто, в нарушение украинского закона, пересекал границы временно оккупированных украинских территорий – Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Тезисы о "братских народах" и общей культуре он назвал манипулятивными и унижающими субъектность украинского народа и его собственное культурное наследие.

По его словам, попытки во время войны давать слово на одних площадках представителям агрессора и Украины – это попытка нивелировать ужасы войны, легитимизируя российские пропагандистские нарративы в отношении Украины.

"Участие украинских деятелей искусства и артистов в совместных проектах с россиянами под лозунгами "мы – за мир" – попытка манипуляции относительно настоящих причин войны в Украине, развязанной путинским режимом", – пишет Ткаченко.

В то же время министр уточнил, что Минкульт не призывает к изолированию представителей российского культурного сообщества, которые осудили войну.

Валерия Давыдова

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